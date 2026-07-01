La alternativa al Cupra Terramar que la mayoría considera más bonita y deportiva

Coches y Motos 01 JUL 2026 - 04:54h.

Renault actualiza a su SUV estrella

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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El segmento de los SUV compactos vive uno de sus momentos más competitivos. Cada vez son más los fabricantes que apuestan por modelos con un diseño llamativo, tecnología de última generación y mecánicas electrificadas, pero pocos consiguen ofrecer un equilibrio tan completo como el Renault Austral. El SUV francés ha evolucionado de forma notable respecto a los modelos a los que sustituye y se ha convertido en una de las propuestas más atractivas de su categoría.

Para muchos conductores, el Austral representa una alternativa muy seria al Cupra Terramar. No solo por su estética moderna y deportiva, sino también por un interior muy cuidado, una conducción confortable y una gama de motores híbridos pensada para reducir el consumo sin renunciar a unas buenas prestaciones.

Un diseño que combina elegancia y carácter deportivo

El Renault Austral destaca por una imagen muy trabajada que consigue transmitir dinamismo desde cualquier ángulo. El frontal incorpora la nueva identidad visual de la marca, con una parrilla de gran tamaño, una firma luminosa LED muy característica y unos faros afilados que aportan una presencia muy llamativa.

La silueta mantiene unas proporciones equilibradas, con una línea de cintura elevada y unos pasos de rueda marcados que refuerzan su aspecto robusto. La parte trasera completa el conjunto con unos pilotos de diseño muy elaborado y una zaga limpia que transmite sensación de modernidad.

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En el interior también se aprecia un importante salto de calidad. El puesto de conducción está presidido por dos grandes pantallas integradas en forma de "L", una solución que aporta un aspecto tecnológico y facilita el acceso a todas las funciones del vehículo.

Los materiales utilizados ofrecen una buena calidad percibida y el diseño del salpicadero transmite una sensación cercana a la de modelos de segmentos superiores. Todo está pensado para mejorar la experiencia del conductor, con una distribución muy ergonómica y numerosos espacios portaobjetos repartidos por el habitáculo.

El espacio disponible también juega a su favor. Tanto las plazas delanteras como las traseras permiten viajar con comodidad y el maletero ofrece una capacidad suficiente para responder a las necesidades de una familia o de quienes realizan escapadas frecuentes.

Tecnología híbrida y confort para cualquier recorrido

Uno de los principales argumentos del Renault Austral es su gama de motores electrificados. La oferta incluye versiones microhíbridas y variantes híbridas completas con etiqueta ECO, capaces de ofrecer un excelente equilibrio entre prestaciones y consumo.

Especialmente en ciudad, el sistema híbrido permite circular durante buena parte del recorrido utilizando el motor eléctrico, reduciendo el gasto de combustible y mejorando el confort gracias a un funcionamiento especialmente silencioso.

En carretera, el Austral demuestra un comportamiento muy equilibrado. La suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del asfalto, mientras que la dirección ofrece un tacto preciso que transmite confianza tanto en autopista como en carreteras secundarias.

El equipamiento tecnológico también se sitúa entre los más completos del segmento. Dependiendo de la versión, el SUV francés puede incorporar el sistema multimedia con servicios integrados de Google, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, navegador, carga inalámbrica para teléfonos móviles, iluminación ambiental configurable y un sistema de sonido de alta calidad.

En materia de seguridad dispone de un amplio conjunto de asistentes a la conducción, entre los que destacan el control de crucero adaptativo, el mantenimiento activo de carril, la frenada automática de emergencia, el detector de ángulo muerto, el reconocimiento de señales de tráfico y diferentes ayudas para facilitar las maniobras de aparcamiento.

Gracias a su diseño moderno, una conducción muy confortable, una completa dotación tecnológica y una gama híbrida eficiente, el Renault Austral se ha consolidado como uno de los SUV más interesantes del mercado. Un modelo que ofrece una excelente combinación entre deportividad, practicidad y eficiencia, convirtiéndose en una alternativa muy atractiva para quienes buscan un coche preparado para cualquier tipo de trayecto sin renunciar a una imagen diferenciadora.