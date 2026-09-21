Royal Enfield sorprende con un diseño que lleva su estilo clásico a una nueva generación

Coches y Motos 21 SEP 2026 - 13:41h.

Es una naked de tipo roadster, perfecta para disfrutar tanto en la ciudad como en las rutas

Royal Enfield convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

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En Royal Enfield han vuelto a sorprender a todos con una moto que lleva el estilo clásico a la nueva generación, y que es simplemente sensacional. Esto la convierte en una de las compras más recomendables e interesantes que se pueden hacer en estos momentos, y en un acierto asegurado. Por lo tanto, creemos que la Guerrilla 450 cuenta con todo lo necesario para destacar, y para ser considerada como un acierto total y rotundo en todos los sentidos.

Es una naked de tipo roadster, perfecta para disfrutar tanto en la ciudad como en las rutas por carreteras o rutas off-road, y que en este 2026 ha introducido un nuevo color, el Shadow Ash. Monta un asiento a dos alturas, lo que le permite conseguir una ergonomía relajada y natural, mientras que en el interior se esconde un propulsor de 425 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con doble árbol de levas y de cuatro válvulas.

Es fácil de conducir, y entrega una potencia 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 40 Nm a 5.500 rpm, además de contar con dos modos de conducción, y estar asociada a una caja de cambios de seis velocidades. Cuenta con embrague anti-rebote, y con un depósito de combustible de 11 litros de capacidad, lo que ofrece una buena autonomía. Y en la instrumentación, encontramos una pantalla TFT de 4 pulgadas con conectividad.

La Royal Enfield Guerrilla 450 cuesta 5.387 euros

Nos sorprende gratamente ver el razonable precio de esta Royal Enfield Guerrilla 450, que puede ser tuya en caso de que pagues un total de 5.387 euros, algo que nos parece un precio irrisorio, y que se puede pagar sin excesivos problemas. No lo dudes y haz esta inversión si estás interesado en conseguirla.