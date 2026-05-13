Royal Enfield convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

Coches y Motos 13 MAY 2026 - 04:32h.

Una gran noticia para los admiradores de la Scram 411

Royal Enfield tiene la que, para muchos, es la deportiva retro más bonita

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En Royal Enfield han vuelto a sorprender a todos, haciendo que la moto más deseada de su gama trail sea más accesible que nunca. Una gran noticia para los admiradores de la Scram 411, que habrá quedado impresionados a la hora de comprobar de cerca todo lo que ofrece, y el precio tan razonable por el que lo hace. No nos cabe ninguna duda de que es una inversión segura y sin riesgo, que merece mucho la pena realizar, y que se merece un enorme reconocimiento.

Ha tomado la base de la Himalayan, para hacer de esta moto un modelo sensacional, enfocado al uso urbano, pensado para los desplazamientos diarios. Está a medio camino entre una scrambler y una crossover, con una ergonomía cuidada para conseguir una mejor comodidad en todo momento. Y no se queda atrás a la hora de descubrir las características del propulsor que equipa, que es de 411 centímetros cúbicos de cilindrada, como su propio nombre indica.

Es de cuatro tiempos, mono cilíndrico y refrigerado por aire y aceite, con una potencia bastante contenida. Precisamente por este motivo, afirmamos que es una buena moto para moverse por la ciudad, pero la cosa cambia a la hora de hacer trayectos largos, pues no tiene la velocidad necesaria. No obstante, esto se compensa con un consumo mínimo, ideal para usarla cada día. Y lo mejor de todo lo hemos reservado para el final, que es el precio.

Se puede conseguir la Royal Enfield Scram 411

Ya te hemos avisado que te dejaría sin palabras conocer el irrisorio coste de esta Royal Enfield Scram 411. Pues esto se debe a que únicamente tienes que desembolsar 4.887 euros, una cifra que queda totalmente justificada viendo todo lo que ofrece.