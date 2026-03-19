Royal Enfield, la marca india de moda, mejora su mejor moto

Coches y Motos 19 MAR 2026 - 11:23h.

Han mejorado el modelo que para mucha gente es el más interesante de la firma

Royal Enfield tiene la que, para muchos, es la deportiva retro más bonita

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En Royal Enfield, una de las marcas que están más de moda actualmente, han mejorado el modelo que para mucha gente es el más interesante de la firma, aplicándole una serie de actualizaciones que han acabado por convertir esta moto en una maravilla. El resultado es realmente extraordinario y convincente en todos los aspectos, y las principales novedades se encuentran en la parte ciclo, que es donde ha sufrido más cambios.

Es una moto relativamente sencilla, sin grandes extravagancias, pero que funciona a la perfección, y es ligera, fácil de manejar y segura, todo lo que le hace falta. Cuenta con el propulsor más moderno de la fábrica india, un mono cilíndrico de cuatro válvulas, con 452 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de entregar una potencia de 40 CV. Y gracias a su parte ciclo, es muy ágil y predecible en carreteras de curvas, para un uso diario o más ocasional, pues también es ideal si deseas irte de ruta.

Los cambios en esta Royal Enfield se encuentran en la parte ciclo, como hemos comentado previamente, e incluyen un ajuste más suave de la suspensión trasera, una horquilla invertida y unos nuevos acabados para lograr que sea más llamativa a nivel estético. Estaremos atentos a las siguientes novedades que lleguen acerca de esta Royal Enfield Guerrilla 450, aunque lo más probable es que se esperen a desvelarla y presentarla de cara al salón EICMA de Milán, es decir, en el mes de noviembre.

Tampoco sabemos el precio que podría tener esta Royal Enfield 450 Guerrilla

Y otra cosa que no conocemos tampoco es el precio que podría tener esta Royal Enfield 450 Guerrilla, pero lo más probable es que sea un modelo al alcance de todos los bolsillos, que ronde los 5.000 euros.