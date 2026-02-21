Royal Enfield actualiza la Continental GT 650 para convertirla en la moto más atractiva de la marca

Coches y Motos 21 FEB 2026 - 20:47h.

A nivel estético, basta con echarle un simple vistazo para poder comprobar que no hay muchas opciones más interesantes

Royal Enfield tiene la que, para muchos, es la deportiva retro más bonita

En Royal Enfield han decidido actualizar la Continental GT 650, y la han convertido en la moto más atractiva de la marca, por lo que nos ha quedado claro que es una de las mejores motos que existen ahora mismo. Todo lo que podemos decir de ella son cosas positivas, y tenemos claro que será un éxito mundial, pues reúne los requisitos necesarios para acabar de convertirse en una de las referentes dentro de su segmento, el de las café racer con inspiración neoretro. Y tan solo se nos ocurren cosas positivas que decir.

Incorpora una serie de mejoras en el apartado de las suspensiones, aunque mantendrá la horquilla convencional y un doble amortiguador lateral. También equipa un sistema de frenos totalmente renovado, aunque donde no se han producido grandes cambios es en la mecánica. Y a nivel estético, basta con echarle un simple vistazo para poder comprobar que no hay muchas opciones más interesantes, pues es una absoluta oda al buen gusto.

El motor de esta Royal Enfield Continental GT 650 es un bicilíndrico de 648 centímetros cúbicos de cilindrada, con una refrigeración mixta de aire y de aceite, con culata DOHC de cuatro válvulas. La potencia máxima que declara es de 47,4 CV a 7.150 revoluciones por minuto, así como un par motor de 53,2 Nm a 5.150 rpm. Esto es suficiente para que la velocidad máxima que pueda alcanzar sea superior a los 160 kilómetros por hora.

La Royal Enfield Continental GT 650 llegará a finales de 2026

Únicamente tenemos que darte una mala noticia, y es que habrá que esperar un poco más para poder comprar esta Royal Enfield Continental GT 650. Porque no saldrá a la venta hasta finales de 2026, por un precio que todavía no ha sido confirmado de forma oficial.