BMW tiene la moto más increíble y sorprendente por prestaciones, diseño y equipamiento

Coches y Motos 12 MAY 2026 - 01:21h.

Hablamos de la R 12 nineT

La BMW más avanzada de la historia es de 2019

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En BMW pueden presumir de tener algunos de los modelos más bonitos, pero hay uno que se posiciona por encima de rivales más caros, gracias a su tecnología y a su versatilidad, que se encargan de convertirla en toda una maravilla. Hablamos de la R 12 nineT, que es la última evolución de la roadster más clásica, una moto con estética café racer y dotada de una tecnología totalmente actual, que recibe varias mejoras en el presente año.

Dentro de las últimas actualizaciones que ha tenido esta moto, se encuentran un chasis más completo, una ergonomía mejorada, un control dinámico de tracción, control de par motor o pinzas delanteras de anclaje radial. El motor y el depósito determinan la personalidad de esta moto, que también llama la atención a simple vista por el faro redondo con tecnología LED. Y no se queda atrás si hablamos de las cifras que es capaz de entregar su motor.

Porque equipa un propulsor con disposición bóxer, de 1170 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por aire y aceite, capaz de entregar una potencia de 109 CV a 7.000 revoluciones por minuto, y un par máximo impresionante, de hasta 115 Nm a 6.500 rpm. Tampoco le falta el acelerador electrónico, ni varios modos de conducción, así como un paquete electrónico en el que se incluye el ABS Pro, entre muchas otras cosas, gestionado por mediante la IMU.

Un precio aceptable para la BMW R 12 nineT

Y algo que también es digno de destacar en esta moto es que le han colocado un precio perfectamente asumible. Por lo que la BMW R 12 nineT es una compra realmente interesante, a cambio de unos 18.250 euros, una inversión que creemos que queda amortizada en cuanto la sacas del concesionario.