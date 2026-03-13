La BMW R 12 nineT demuestra que una moto clásica puede ser increíblemente bonita

Coches y Motos 13 MAR 2026 - 19:18h.

Una moto con estética café racer y dotada de una tecnología totalmente actual

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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En BMW han vuelto a demostrar que una moto clásica también puede ser increíblemente bonita, y como ejemplo, nos encontramos con esta R 12 nineT, que nos ha entrado por los ojos rápidamente. Encarna la pasión y la innovación de los más de 90 años de construcción de motos, con un diseño minimalista, que le sienta de maravilla, pero con un fuerte carácter. Ofrece todo tipo de personalización, y es la base perfecta para tener una moto de 10.

Esta BMW R 12 nineT es la última evolución de la roadster más clásica de la firma alemana, una moto con estética café racer y dotada de una tecnología totalmente actual, que tiene una versión limitada para los usuarios del carné A2. Tiene un chasis completamente actualizado y rediseñado, con une ergonomía mejorada, unas pinzas delanteras de anclaje radial, control dinámico de tracción, que viene de serie, así como unas luces adaptativas.

En cuanto al motor, tiene una cilindrada de 1170 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, que es capaz de rendir a una potencia de 109 CV a 7.000 revoluciones por minuto, con un increíble par motor de 115 Nm a 6.500 rpm. También tiene un acelerador electrónico y tres modos de conducción, que son el Rain, el Road y el Dynamic, y un paquete electrónico que se completa con control electrónico del par motor o el ABS Pro, todo gestionado por IMU.

Disponible por menos de 18.000 euros

Si te preguntas por el precio que tiene esta BMW R 12 nineT, tienes que saber que bastará con realizar una inversión inferior a los 18.000 euros, en contrato, 17.930 euros, para que puedas tenerla en tu garaje. Sin duda alguna, nos parece una cantidad más que razonable y que merece la pena pagar.