La alternativa, buena, bonita, española y más barata a la Yamaha Tenére o Honda Africa Twin

Coches y Motos 11 MAR 2026 - 03:33h.

Se trata de la Rieju Rally Aventura 307

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

Compartir







Si deseas apostar por el talento local, y olvidarse de las clásicas marcas asiáticas como Honda o Yamaha, y también de las chinas como Voge o Zontes, entonces tienes que dar una oportunidad a Rieju. Porque han logrado crear una moto aventurera que es buena, bonita y barata, que nos parece realmente interesante, y que no tiene nada que envidiar a clásicas como la Ténéré y Africa Twin. Y el resultado, como salta a la vista, es realmente difícil de mejorar.

Y es que esta Rieju Rally Aventura 307 es simplemente sensacional, y uno de los lanzamientos más interesantes que han llegado a lo largo de los últimos meses. Es una moto con un claro enfoque aventurero que es una solución perfecta para aquellos usuarios que tan solo disponen del carné A2. Es una trail ligera con estética dakariana y un enfoque off-road, y a pesar de ser una marca española, esta moto está equipada con la tecnología asiática más avanzada.

PUEDE INTERESARTE Zontes tiene la mejor trail para asfalto

El peso de la moto es de apenas 137 kilos, con una capacidad del depósito que alcanza los 21 litros, y un motor mono cilíndrico de cuatro tiempos de 293 centímetros cúbicos de cilindrada. Entrega una potencia máxima de 33,5 CV, con un par motor de 27,5 Nm, mientras que la refrigeración es líquida y la inyección es electrónica. El arranque es eléctrico, y cuenta con embrague anti-rebote. Por otro lado, la velocidad máxima que alcanza es de 140 kilómetros por hora.

Precio de la Rieju Rally Aventura 307

El precio es sin duda alguna uno de los principales factores para querer conseguir esta Rieju Rally Aventura 307, pues parte desde los 4.649 euros, mientras que la versión R es algo más cara, y alcanza los 5.099 euros.