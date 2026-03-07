Para muchos, igual de buena que la Honda Africa Twin, pero a mitad de precio

Coches y Motos 07 MAR 2026 - 03:08h.

Ppensada para cumplir sobre el asfalto y fuera de él

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

Compartir







Hemos encontrado una alternativa fantástica a la Honda Africa Twin, que todo el mundo coincide en señalar que es absolutamente increíble, y que no tiene nada que envidiarle. Aparte, su precio es considerablemente más accesible, ya que ronda la mitad, por lo que no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar, al menos, echarle un vistazo. A buen seguro que vas a quedar impresionado cuando descubras todo lo que ofrece, y no podrás ignorarla.

Y es que esta Voge DS 800 Rally es una trail excelente, pensada para cumplir sobre el asfalto y fuera de él. Una propuesta aventurera, todoterreno y llamativa, a la que cuesta mucho encontrar algún aspecto negativo. Es la última propuesta que llega desde China, y que promete ser un éxito en ventas, y nos hemos quedado a cuadros al analizarla en profundidad. Comenzando por su depósito de combustible, de 24 litros de capacidad, que te garantiza una autonomía sensacional.

En cuanto al motor, recurre a un bicilíndrico con 798 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de entregar una potencia de 94 CV a 8.800 revoluciones por minuto, con doble eje equilibrado, dos bombas de aceite y cárter semi seco. No falta el embrague hidráulico anti-rebote, ni la transmisión de seis marchas, y el consumo homologado ronda los 5,2 litros por cada 100 kilómetros. Está equipada con la última tecnología, aunque lo mejor de todo es su precio.

La Voge DS Rally 800 cuesta la mitad que la Honda Africa Twin

Porque no hay palabras que puedan describir nuestra sorpresa tras ver que esta Voge DS Rally 800 tan solo implica una inversión de 15.825 euros, algo que hasta parece difícil de creer. No lo dudes y aprovecha esta magnífica oportunidad que se te ha presentado para adquirir una moto que es sencillamente excelente.