La BMW más avanzada de la historia es de 2019

Coches y Motos 19 ABR 2026 - 13:29h.

Es una versión con mejoras técnicas para mantenerla como una de las mejores deportivas más eficaces del momento

BMW tiene la trail más fácil de conducir

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La BMW más avanzada que se ha creado nunca data de 2019, cuando salió a la venta esta S 1000 RR. Un modelo simplemente sensacional, que se beneficia de toda la tecnología de la firma alemana, y que ha ido sufriendo varias actualizaciones a lo largo de estos últimos años. La última de todas, en 2025, una versión con mejoras técnicas para mantenerla como una de las mejores deportivas más eficaces del momento, y más divertidas de manejar.

Entre las novedades de esta moto tras la última revisión, se encuentran la homologación Euro 5+, el acelerador M-Quick, los modos de conducción, el control dinámico de frenada de serie, el rediseño del carenado o el nuevo paquete aerodinámico. Y es que se le incorporan unos alerones inspirados en las motos de competición, que generan una mayor carga aerodinámica, lo que mejora tanto la velocidad punta como la estabilidad, y aporta más presión a la rueda delantera.

El propulsor que equipa esta BMW S 1000 RR es un tetra cilíndrico de 999 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 210 CV a 13.750 revoluciones por minuto, y un par motor de 113 Nm a 11.000 rpm. Esto se traduce en una velocidad máxima superior a los 300 kilómetros por hora, una auténtica barbaridad, con un consumo de 6,4 litros por cada 100 kilómetros, y una aceleración de 0 a 100 en apenas 3,21 segundos. Por otro lado, el depósito es de 16,5 litros, lo que se traduce en una gran autonomía.

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