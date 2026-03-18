BMW tiene la trail más fácil de conducir
Si lo que estabas buscando es una trail accesible y fácil de conducir, sobre todo para los principiantes en el mundo de las dos ruedas, entonces tienes que dirigirte a BMW. Allí te encontrarás con una moto que consideramos que es magnífica, y que no tiene nada que envidiarle a ninguna. Y es una inversión segura, sin riesgo alguno, de la que es imposible que te puedas arrepentir en ningún momento, por lo que la recomendamos sin pensarlo dos veces.
Esta BMW G 310 ha logrado impresionar a todo aquél que ha tenido la oportunidad de probarla, o simplemente con verla de cerca, y te permite convertir tu día a día en una aventura. Cuenta con un motor optimizado con Ride By Wire y un embrague anti-hopping, que te garantiza un mejor control tanto en trayectos urbanos como en viajes largos. La ergonomía de esta modo es increíblemente cómoda, y tiene un equipamiento de alta calidad.
El motor que equipa esta moto es un mono cilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por agua, con una cilindrada total de 313 centímetros cúbicos, que entrega una potencia máxima de 25 kW a 9.250 revoluciones por minuto, con un par motor de 28 Nm a 7.500 rpm. La inyección es electrónica, y la velocidad máxima que alcanza es de unos aceptables 143 kilómetros por hora, aunque lo mejor de todo es su consumo irrisorio, de 3,3 litros por cada 100 kilómetros.
Si acabas de quedar convencido con esta BMW G 310, no lo pienses y hazte con ella pagando apenas 6.930 euros, lo que nos parece un precio totalmente justo y razonable. Y, además, puedes seleccionar entre tres gamas de colores distintos, para personalizarla a tú gusto.