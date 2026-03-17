Coches y Motos 17 MAR 2026 - 15:52h.

Es el SUV que eligen quienes quieren un SUV para el día a día sin renunciar al espacio

Japonés, como Toyota, pero más bonito que el Toyota Corolla Cross

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El mercado de los SUV urbanos vive uno de sus momentos más competitivos. Cada vez hay más opciones interesantes. Sin embargo, algunos modelos destacan por su diseño moderno, su tecnología y su equilibrio general. Uno de los que más comentarios positivos recibe es el Peugeot 2008.

Muchos conductores lo comparan directamente con modelos como el Toyota Yaris Cross. Y no son pocos los que consideran que el Peugeot tiene una imagen más elegante y deportiva. Sus líneas afiladas, la parrilla frontal y la firma luminosa LED le dan una personalidad muy marcada dentro del segmento.

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En cuanto a tamaño, el Peugeot 2008 ofrece unas dimensiones muy equilibradas. Mide 4.300 mm de largo, 1.770 mm de ancho y 1.550 mm de alto, con una batalla de 2.605 mm. Estas proporciones permiten combinar una buena maniobrabilidad en ciudad con un interior cómodo.

Uno de los SUV urbanos con más espacio del mercado

El espacio interior también es uno de sus puntos fuertes. El maletero ofrece 405 litros, una cifra muy competitiva en este segmento. Si se abaten los asientos traseros, la capacidad puede crecer hasta 1.467 litros, permitiendo transportar equipaje o compras voluminosas sin demasiadas complicaciones.

El precio es otro elemento que juega a su favor. El Peugeot 2008 arranca desde 21.380 euros financiado o 23.080 euros al contado, situándose como una de las opciones más interesantes entre los SUV urbanos modernos y bien equipados. Desde luego, por su carácter premium, podemos decir que su precio es low cost.

Estos precios son para una versión que utiliza un motor de gasolina 1.2 turbo de tres cilindros asistido por un sistema híbrido ligero de 48 voltios. En conjunto desarrolla 110 CV y 205 Nm de par máximo, cifras adecuadas para un SUV de este tamaño.

Este sí es el SUV ideal para todo: día a día y escapadas

La transmisión corre a cargo de una caja automática de doble embrague de seis velocidades con tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 182 km/h. Además, el consumo medio ronda 4,9 litros cada 100 kilómetros, lo que le permite contar con la etiqueta ECO de la DGT.

El equipamiento también está bien resuelto. El acabado Style incluye elementos como climatizador automático, control de velocidad con reconocimiento de señales, sensores de aparcamiento traseros y faros Eco LED con encendido automático.

A ello se suman ventanas tintadas, retrovisores eléctricos y un sistema de sonido con seis altavoces. En seguridad tampoco falta lo esencial, con airbags frontales, laterales y de cortina, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente.