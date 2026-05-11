Más bonito que el Mercedes GLA y con un interior de auténtico lujo: el SUV que cada vez gana más terreno

Coches y Motos 11 MAY 2026 - 16:29h.

Espacio para toda la familia, 242 CV de potencia y menos de 6 litros cada 100 km

Lexus tiene un SUV premium a un precio tentador

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Durante años, los SUV premium alemanes han dominado el mercado. Modelos como el Mercedes-Benz GLA, el BMW X3 o el Mercedes-Benz GLC parecían intocables. Pero aunque se hable poco de ellas, existen cada vez más alternativas. Y Lexus es una de las marcas está consiguiendo cambiar poco a poco esa situación. Y lo hace con modelos que apuestan por algo distinto: más refinamiento, más silencio y una experiencia más relajada.

Un ejemplo de ello es el Lexus NX. Un SUV que ha ganado muchísimo protagonismo en los últimos años. Especialmente entre conductores que buscan calidad real y no solo imagen de marca. Porque el NX transmite una sensación muy distinta desde el momento en que abres la puerta.

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Un tapado entre lo SUV premium a tener muy en cuenta

En el interior todo está muy cuidado. Materiales blandos, ajustes impecables y una atmósfera muy elegante. Lexus apuesta por un lujo más discreto. Menos agresivo. Más cercano a una berlina de alta gama que a un SUV tradicional.

También destaca por espacio. Con 4,66 metros de largo y una batalla de 2,69 metros, ofrece muy buena habitabilidad. Además, el maletero alcanza 549 litros, ampliables hasta 1.440 litros. En otras palabras, una opción muy inteligente para familias o viajes largos.

Así es el Lexus NX más económico

La versión de acceso es la 350h, un híbrido que combina un motor gasolina 2.5 litros con apoyo eléctrico. Desarrolla 242 CV y utiliza cambio automático junto a tracción delantera. Una configuración pensada para priorizar suavidad y confort.

No busca ser el más deportivo del segmento. Pero sí uno de los más agradables de conducir. Hace el 0 a 100 km/h en 8,7 segundos, alcanza 200 km/h y homologa un consumo medio de 5,7 litros cada 100 kilómetros. Un registro especialmente bueno para un SUV premium de este tamaño y potencia.

Otro detalle importante está en el precio. El NX arranca actualmente desde 54.050 euros al contado o 51.100 euros financiados, frente a los 56.800 euros de tarifa oficial. Mientras tanto, muchos SUV premium alemanes equivalentes superan fácilmente los 60.000 euros.

Además, el acabado Premium+ ya viene muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, pantalla táctil de 14 pulgadas, navegación online y portón eléctrico. También añade acceso Smart Entry, sensores de aparcamiento y el avanzado sistema Lexus Safety System+3.