BMW convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2018

Coches y Motos 06 MAY 2026 - 00:06h.

Ahora es incluso más interesante, tras haber visto que su precio se ha rebajado

BMW cambia el motor para salvar el V8

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En BMW tienen una moto que es de las más deseadas de la gama trail desde que fue presentada en 2018, y que ahora es incluso más interesante, tras haber visto que su precio se ha rebajado. Por todo esto, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar echar un vistazo a la G 310 GS, que es una apuesta segura y sin riesgo. No tienes que preocuparte por nada, al ofrecer unas grandes prestaciones a un muy buen precio, y tener una estética envidiable.

Es la trail más pequeña de la gama, y es una moto realmente fácil, cómoda y válida para su uso diario, o para desplazamientos más largos. Entre las principales características que podemos destacar de esta moto, se encuentran el motor con homologación Euro 5+, el acelerador electrónico, el embrague anti-rebote, los faros e intermitentes LED o las manetas regulables. Y también nos sorprende gratamente las cifras que son capaces de ofrecer el motor que equipa.

Y es que, pese a su cilindrada reducida, de 313 centímetros cúbicos, este propulsor tricilíndrico rinde a unos buenos números, con 34 CV de potencia a 9.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 28 Nm a 7.500 rpm. El motor está unido a una caja de cambios de seis velocidades, con un embrague anti-rebote que suaviza su accionamiento, además de una velocidad punta capaz de llegar hasta los 140 kilómetros por hora, que no está nada mal. Y la iluminación es full LED, además de tener una instrumentación digital mediante una pantalla LCD multifunción.

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Si hay algo que nos llama la atención de esta BMW G 310 GS es el hecho de que tenga un coste tan razonable, pues basta con 6.930 euros para que puedas tenerla en el garaje.