El nuevo BMW es el coche más bonito de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 03 MAY 2026 - 14:51h.

Hasta 601 CV de potencia o más de 600 km de autonomía

BMW tiene el que es, para muchos, el mejor eléctrico para viajes largos

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En un mercado donde cada vez hay más berlinas eléctricas, diferenciarse no es sencillo. BMW, sin embargo, ha sabido encontrar su propio camino combinando diseño, tecnología y deportividad. El BMW i4 es buen ejemplo de ello. Se postula como uno de los eléctricos más atractivos del mercado. Y su planteamiento demuestra que una berlina puede seguir siendo emocionante.

El i4 mide 4.783 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.856 mm, ofreciendo un interior amplio y un maletero de 470 litros, ampliable hasta 1.290 litros. Y apuesta por una estética elegante y deportiva, con una silueta tipo coupé y una presencia muy cuidada. Compite con rivales como el Tesla Model 3 o el Mercedes CLA eléctrico.

Tres versiones mecánicas a elegir del BMW i4

En el apartado mecánico, el primer escalón lo ocupa el eDrive35. Ofrece 286 CV y 400 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,0 segundos y una autonomía de hasta 509 km WLTP gracias a su batería de 70 kWh. Su precio arranca en 58.650 euros.

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Por encima se sitúa el eDrive40, que eleva la potencia hasta 340 CV y 430 Nm, mejorando ligeramente las prestaciones con un 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y alcanzando hasta 607 km de autonomía WLTP gracias a su batería de 84 kWh. En este caso, su precio parte desde 65.550 euros.

En lo más alto de la gama encontramos el M60 xDrive, una versión mucho más prestacional con 601 CV y 795 Nm, tracción total y un impresionante 0 a 100 km/h en 3,7 segundos. Mantiene una autonomía de 541 km WLTP y su precio asciende hasta 80.550 euros, posicionándose como una berlina eléctrica de alto rendimiento.

El equipamiento es muy completo desde el inicio, con climatizador, pantalla Widescreen, sistema BMW Live Cockpit Plus, volante deportivo, asistentes como Parking Assistant, control de crucero con función de frenado, servicios conectados, carga de hasta 22 kW, calefacción en los asientos, iluminación ambiental y un alto nivel de calidad en materiales y acabados, reforzando su posicionamiento premium.