BMW Motorrad celebra 50 años de cascos que protegen a los motoristas

Innovación en seguridad, confort y tecnología aplicada al motociclismo

Culminando hoy con una nueva generación que redefine la protección del motorista

Compartir







BMW Motorrad celebra cinco décadas desde el lanzamiento de su primer casco en 1975, un hito que marcó el inicio de una trayectoria centrada en mejorar la seguridad y la experiencia del motorista. Aquel primer modelo, desarrollado junto a Römer, apostaba por una construcción ligera en fibra de vidrio, amplio campo de visión y soluciones avanzadas para su tiempo, sentando las bases de una evolución constante.

El salto conceptual llegó en 1981 con el primer casco System, que introdujo la mentonera abatible y una versatilidad inédita. Este concepto modular permitió adaptar el casco a diferentes usos, combinando protección integral y comodidad. Durante los años siguientes, BMW perfeccionó aerodinámica, ventilación y reducción de ruido, integrando mejoras continuas en materiales y diseño.

PUEDE INTERESARTE La nueva BMW es la moto más bonita del catálogo y mejora a modelos mucho más caros

Innovación en seguridad y confort

A lo largo de los años ochenta y noventa, modelos como el System II, III y IV consolidaron el liderazgo tecnológico de BMW. Se optimizaron las carcasas mediante túnel de viento, se introdujeron sistemas de ventilación más eficaces y viseras resistentes a impactos y empañamiento. La incorporación de materiales como Kevlar o carbono permitió reducir peso sin comprometer la protección.

PUEDE INTERESARTE Más bonita que la BMW G 310 GS y más moderna: la moto que está ganando protagonismo en ventas

El System 4 EVO, ya en 2001, marcó un punto de inflexión al cumplir la normativa ECE 22-05, mientras que variantes como el Elite introdujeron soluciones innovadoras en confort térmico. Posteriormente, el System 5 integró conectividad Bluetooth, anticipando la digitalización del equipamiento motociclista.

La evolución continuó con los System 6 y 6 EVO, que destacaron por su ligereza, silencio aerodinámico y viseras solares integradas. Estos avances consolidaron la filosofía de BMW: mejorar la protección sin renunciar a la comodidad ni a la ergonomía en largos trayectos.

PUEDE INTERESARTE BMW convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2014

De la fibra de carbono a la inteligencia aplicada

El lanzamiento del System 7 Carbon supuso un nuevo salto tecnológico gracias a su carcasa íntegramente en carbono, que reducía peso y aumentaba la resistencia. Posteriormente, su evolución incorporó mejoras aerodinámicas y mayor integración con sistemas de comunicación.

La actual generación, representada por los System Helmet 8 y System 8 Carbon, eleva aún más el listón. Certificados bajo la normativa ECE 22-06, incorporan materiales avanzados, sistemas de ventilación optimizados y tecnologías como MIPS para reducir el impacto rotacional en caso de accidente.

Además, la integración con sistemas digitales como BMW ConnectedRide refuerza la conectividad y la experiencia de uso. La combinación de seguridad, ligereza y tecnología convierte a estos cascos en referentes del sector.

Desde aquel primer casco de 1975 hasta los actuales modelos de octava generación, la marca ha mantenido una misma prioridad: proteger al motorista con soluciones cada vez más avanzadas, adaptadas a las exigencias de cada época y a la evolución del motociclismo moderno.