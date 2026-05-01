La nueva BMW es la moto más bonita del catálogo y mejora a modelos mucho más caros

Coches y Motos 01 MAY 2026 - 06:27h.

Es un bicilíndrico en línea de 895 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 105 CV

BMW tiene el que, para muchos, es el deportivo más bonito del mercado

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En BMW no dejan de sorprender y de mejorar, con motos como esta F 900 R, que es probablemente la más bonita que tienen en el catálogo, y que mejora a modelos mucho más caros. Esto se debe a que es simplemente increíble, gracias a su cuidado diseño y a su increíble estética, que la convierte en una de las mejores naked de media cilindrada que recordamos haber visto en mucho tiempo. Tiene un marcado estilo roadster, y no ha dejado de sufrir actualizaciones y mejoras, que la hacen ser muy completa.

En su última actualización, recibió un equipamiento más completo, entre otros muchos cambios, que incluyen la homologación Euro 5+, el modo Dynamic de serie, el control dinámico de tracción de serie, el control de par de arrastre del motor de serie, el ABS Pro de serie o el control dinámico de frenada de serie. Y tampoco hay que olvidar una batería más ligera, una ergonomía revisada y mejorada, una nueva decoración o nuevos accesorios.

El motor que equipa esta moto destaca por su reconocible sonido, y es un bicilíndrico en línea de 895 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 105 CV, que cuenta con tres modos de conducción. El depósito de combustible tiene una capacidad de 13 litros, y la instrumentación está compuesta por una pantalla TFT de 6,5” a todo color, que destaca por su buena visibilidad y por su conectividad. Todo esto hace que sea una de las motos más completas en todos los sentidos.

La BMW F 900 R tiene un precio anecdótico

Y si hemos querido dejar lo mejor para el final, es porque verdaderamente merece la pena. Y es que no vas a tener que hacer una inversión de más de 9.960 euros para poder adquirirla, lo que a todos nos parece que es un chollo.