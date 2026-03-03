BMW tiene el que, para muchos, es el deportivo más bonito del mercado

Coches y Motos 03 MAR 2026 - 07:33h.

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

El BMW M4 Coupé es, para muchos aficionados, el deportivo más bonito del mercado. Su diseño no deja indiferente. Largo capó. Techo bajo. Aletas musculosas. Y una parrilla frontal que genera debate. Es agresivo. Es llamativo. Y tiene una presencia brutal.

El M4 mide 4.770 mm de largo, 1.852 mm de ancho y apenas 1.393 mm de alto. Pesa 1.845 kg. El maletero ofrece 440 litros. Incluso el depósito es generoso, con 59 litros. No es un coche pequeño. Pero su silueta coupé lo hace visualmente compacto y muy proporcionado.

510 CV de potencia y disponible con tracción total

Este BMW compite con el Audi RS5 y el Porsche 718 Cayman. Frente a ellos destaca por su mezcla de diseño, comportamiento y equipamiento. Es el heredero directo del mítico M3 Coupé. Ahora el nombre M3 se queda en la berlina. El M4 recoge la tradición deportiva.

Bajo el capó, ambas versiones montan un motor gasolina de 510 CV y 650 Nm de par máximo. Siempre asociado a cambio automático. Se puede elegir entre tracción trasera o tracción total xDrive. La versión de propulsión acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. La integral lo hace en solo 3,5 segundos.

El consumo del M4 ronda los 10 l/100 km. No es bajo. Pero tampoco es su prioridad. Es un deportivo puro. Más exigente que el M2. Más radical. Y ligeramente más rápido. La puesta a punto es firme. Precisa. Extremadamente eficaz en curva.

No se queda corto ni en equipamiento ni en precio

Un modelo que también ofrece un equipamiento muy completo. Incluye BMW Live Cockpit Professional, sistema de sonido Harman/Kardon, asientos deportivos M con reglaje eléctrico y memoria, calefacción y ajuste lumbar. También suspensión adaptativa M, diferencial M Sport y sistema M Drive Professional.

A nivel tecnológico suma Parking Assistant, Active Guard Plus y servicios ConnectedDrive. Detalles como el techo M en antracita o las molduras Shadow Line refuerzan su carácter. El M4 no es solo rápido. Es icónico. Y para muchos, simplemente el BMW más bonito que puedes comprar hoy.

El precio, sin embargo, no gusta a tantos. Solo a los más ricos que exigen exclusividad. Arranca en Desde 130.400 euros, subiendo 5.000 euros más para la versión con tracción total.