Más bonita que la BMW G 310 GS y más moderna: la moto que está ganando protagonismo en ventas

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 00:29h.

Se trata de la Voge 525 DSX.

La BMW más avanzada de la historia es de 2019

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Sabemos que las comparaciones suelen ser odiosas, pero en ocasiones, son inevitables. Y a la hora de analizar las mejores motos del sector, una de las referentes acostumbra a ser la BMW G 310 GS, que siempre se mantiene como una de las más vendidas en cada año. No obstante, nosotros tenemos localizado otro modelo que nos resulta más interesante y apetecible, y que llega desde China, como no podía ser de otra forma. Se trata de la Voge 525 DSX.

Ya se ha hecho con un hueco en el mercado, pero igualmente creemos que no tiene el reconocimiento que se merece, en especial, tras la última actualización que recibió hace un tiempo. Porque ha mejorado en todos los apartados, desde las prestaciones hasta el equipamiento, y esto la acaba por convertir en una de las mejores compras que se pueden realizar en estos momentos. Y a esto le acompaña un precio apto para todos los bolsillos.

En el corazón de la moto, se mantiene un propulsor bicilíndrico de 494 centímetros cúbicos de cilindrada, con cuatro válvulas, un doble árbol de levas que rinde a una potencia de 47,6 CV, el límite para los usuarios con carné A2, y un par máximo de 44,5 Nm. Una de las principales novedades es la implantación de una pantalla LCD con conectividad y navegación por flechas, y la autonomía que tiene ronda los 350 kilómetros, gracias a su gran depósito.

El precio, el plato fuerte para la Voge 525 DSX

Pero si tenemos que destacar algo en concreto a la hora de hablar de la Voge 525 DSX, es sin duda alguna de su irrisorio coste, que permite que pueda ser tuya si desembolsas apenas un total de 5.392 euros, una cantidad al alcance de todos los bolsillos.