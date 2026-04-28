Adiós al Volkswagen Golf con motor diésel

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 14:41h.

Volkswagen quiere reforzar sus opciones híbridas con la llegada de nuevos bloques para el Golf y el T-Roc

El Volkswagen Tiguan tiene un problema muy serio

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Las marcas llevan años reduciendo su dependencia del diésel, impulsadas por normativas más exigentes, mayores costes de desarrollo y una necesidad clara de adaptarse a un mercado cada vez más orientado hacia la electrificación.

En este contexto, Volkswagen acelera su transformación con una nueva estrategia que pasa por ampliar su gama con tecnologías híbridas más eficientes, pensadas para sustituir progresivamente a los motores tradicionales.

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Modelos clave como el Volkswagen Golf o el Volkswagen T-Roc serán los primeros en adoptar esta nueva solución, incorporando versiones híbridas que marcarán el camino a seguir dentro de la marca alemana.

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El diésel se enfrenta a nuevas versiones híbridas en Volkswagen

Estas nuevas mecánicas acabarán dejando al diésel de lado hasta su desaparición, en un proceso progresivo que no solo responde a las normativas, sino también a la evolución del propio mercado y a las nuevas necesidades de movilidad.

De hecho, el consumidor está cambiando claramente sus preferencias, apostando cada vez más por coches electrificados, más eficientes y menos contaminantes, lo que acelera aún más este cambio dentro de la industria.

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Los Volkswagen Golf y T-Roc estrenarán estos nuevos motores

La apuesta de Volkswagen pasa por una tecnología híbrida autorrecargable propia que busca ofrecer consumos muy bajos, en torno a 4,5 l/100 km. Un terreno en el que, a día de hoy, Toyota es la gran dominadora.

En el apartado técnico, el sistema combina un motor de gasolina 1.5 TSI evo2 con dos motores eléctricos, uno impulsor y otro generador, junto con electrónica de potencia y una transmisión de una sola relación que sustituye al tradicional DSG.

La batería, con 1,6 kWh y química NCM, permite circular en modo eléctrico a baja velocidad, especialmente en ciudad, mientras el sistema alterna entre funcionamiento en serie y en paralelo para optimizar la eficiencia.

Con potencias de 136 CV y 170 CV y un par máximo de 312 Nm, esta nueva generación de mecánicas representa el futuro inmediato de la marca, confirmando que el diésel irá perdiendo protagonismo frente a soluciones más limpias, eficientes y alineadas con las nuevas exigencias del mercado actual.