El nuevo Range Rover es el SUV de lujo más bonito de 2026 y redefine el diseño premium

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 08:41h.

El SUV que eligen los que buscan un premium pero no un alemán

La fotocopia china del Range Rover recorre 1.000 kilómetros sin detenerse

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El Range Rover lleva décadas siendo una referencia absoluta en el mundo del lujo sobre ruedas, un modelo que siempre ha sabido combinar elegancia, confort y verdaderas capacidades todoterreno como pocos en el mercado, manteniéndose fiel a su esencia incluso en plena era de la electrificación.

Sobre esa base, la marca ha dado un paso más con la versión híbrida enchufable, que se posiciona como la más sofisticada de la gama, la última en llegar y también la más avanzada en términos de tecnología y eficiencia, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan lo máximo sin renunciar a nada.

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Para muchos, el mejor Range Rover de la gama

Con 5.052 mm de largo y una batalla de 2.997 mm, ofrece un interior enorme y muy confortable, situándose frente a rivales como el BMW X5 o el Mercedes GLE, pero con un enfoque mucho más refinado.

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En el día a día también demuestra su versatilidad, con un maletero de 482 litros, ampliable hasta 1.773 litros, y una capacidad 4x4 real que lo diferencia de otros SUV de lujo que se quedan en el asfalto.

Su diseño sigue siendo uno de sus grandes atractivos, con líneas limpias, superficies muy depuradas y detalles como los tiradores ocultos o la iluminación perfectamente integrada, logrando una presencia imponente que transmite exclusividad desde cualquier ángulo.

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Dos versiones mecánicas a elegir

En el apartado mecánico, esta versión híbrida enchufable combina un motor eléctrico de 142 CV con un bloque gasolina de 360 CV, alcanzando una potencia total de 460 CV y 660 Nm, con un 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y una velocidad máxima de 225 km/h. Por encima, existe otra variante que eleva la potencia hasta 550 CV y 800 Nm, mejorando la aceleración hasta los 5,0 segundos. En ambos casos ofrecen más de 40 km de autonomía.

El equipamiento está a la altura de su posicionamiento, con elementos como climatizador de tres zonas, sistema multimedia Pivi Pro con pantalla de 13,1 pulgadas, iluminación ambiental configurable, asientos de piel Windsor, cámara Surround 3D, control de crucero adaptativo con asistencia a la dirección, cierre suave de puertas, acceso sin llave y una larga lista de asistentes, todo ello desde 147.153 euros financiados o 154.464 euros al contado, posicionando al Range Rover como la referencia definitiva en lujo, tecnología y confort.