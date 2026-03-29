El Kia que compran los nuevos ricos porque es más bonito que el BMW X5 o Mercedes EQS y cuesta la mitad

Coches y Motos 29 MAR 2026 - 09:16h.

Opciones para seis o siete pasajeros, más de 380 CV y casi 500 km de autonomía

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

Compartir







El Kia EV9 es el modelo más ambicioso de la marca. También uno de los más impactantes del mercado. Un SUV grande. Eléctrico. Y con un enfoque premium. Un coche pensado para destacar.

Las dimensiones impresionan. Mide 5.015 mm de largo. Tiene 1.980 mm de ancho y 1.780 mm de alto. Y una batalla de 3.100 mm. Esto se traduce en un interior enorme. Muy espacioso. Pensado para viajar con comodidad. El maletero es otro punto fuerte. Parte de 312 litros. Puede alcanzar los 828 litros con menos plazas activas. Y llega hasta 2.393 litros. Además, incluye un pequeño maletero delantero de 52 litros. Muy práctico.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

Opciones para seis o siete pasajeros

Además, ofrece distintas configuraciones. Puede ser de 7 plazas (2+3+2) o de 6 plazas (2+2+2). Esta última opción es más exclusiva. Más cómoda. Ideal para quienes buscan un plus de confort en viajes largos.

Su diseño es uno de sus mayores argumentos. Es robusto. Muy moderno. Y con líneas futuristas muy marcadas. Tiene presencia de gran SUV. Pero con una identidad propia. Muchos lo consideran más atractivo que un BMW X5 o un Mercedes-Benz EQS.

384 CV de potencia y casi 500 km de autonomía

En el apartado mecánico, destaca por su potencia. Cuenta con dos motores eléctricos. Entrega 384 CV y 600 Nm de par máximo. Tiene tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 5 segundos. Y alcanza los 200 km/h.

La batería también juega un papel clave. Con 105 kWh, ofrece hasta 497 km de autonomía WLTP. Además, admite carga ultrarrápida de 240 kW. Puede recuperar 219 km en solo 15 minutos. Un dato diferencial.

El equipamiento GT Line es muy completo. Incluye llantas de 21 pulgadas, tres pantallas, asientos relax y climatizador trizona. También cámara 360º, asistentes avanzados y tecnología de última generación.

Y el punto clave es el precio. Parte desde 60.920 euros en versión de 7 plazas. Y 62.020 euros en 6 plazas. Muy lejos de los más de 110.000 euros de un BMW X5 PHEV o los más de 140.000 del Mercedes-Benz EQS SUV de acceso. Cuesta la mitad. Y ofrece mucho más de lo esperado.