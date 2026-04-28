La nueva Triumph es la naked más bonita de 2026 y destaca por un diseño neo-retro elegante

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 08:40h.

En el apartado estético, se ha conseguido que sea más deportiva que nunca

La nueva Triumph es la trail más bonita de la historia de la marca

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En Triumph han creado una naked que consideramos que es la moto más bonita de este año, al menos, de todas las que hemos visto. Porque nos ha llamado mucho la atención desde el primer momento gracias a un diseño neo retro, elegante y minimalista británico. Sin duda, los diseñadores han acertado por completo a la hora de crear esta Speed Twin 1200, que es una verdadera maravilla, y que no se queda corta ni en prestaciones ni en cuanto a equipamiento.

Es una naked tipo roadster de poderoso motor y estética clásica, que combina deportividad con comodidad. Y entre sus principales mejoras, después de la actualización que sufrió hace unos meses, se encuentra el nuevo faro delantero LED, las pinzas radiales Triumph, los amortiguadores con botellas separadas, el ABS y el control de tracción en curva, los escapes más compactos o el motor, con la homologación Euro 5+, y con más potencia.

Entre los cambios introducidos en el motor bicilíndrico en línea que equipa, queremos mencionar su increíble potencia de 105 CV a 7.750 revoluciones por minuto, con un par motor de 112 Nm a 4.250 rpm, además de disponer de acelerador electrónico ride-by-wire. Cuenta con dos modos de conducción, y combina una pantalla LCD con otra pantalla TFT. Y en el apartado estético, se ha conseguido que sea más deportiva que nunca, gracias a los colores plata, blanco y rojo que tiene, así como por otros detalles que destacan y llaman la atención a simple vista.

Precio de la Triumph Speed Twin 1200

Si deseas hacerte con esta Triumph Speed Twin 1200, lo que tendrás que hacer es pagar un total de 15.495 euros, una cantidad que consideramos que queda totalmente amortizada y que vale mucho la pena invertir.