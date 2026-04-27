El nuevo Ford se convierte en el todoterreno más bonito de la marca

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 09:53h.

Altas capacidades off road, 335 CV de potencia y un equipamiento que lo iguala a los premium

Ford hace una locura con el precio del Focus

Compartir







Los todoterrenos viven un momento dulce. Cada vez se venden más. Y cada vez son más aspiracionales. Es cierto que muchos compradores se dejan el dinero en modelos con enormes capacidades off road, aunque luego apenas salen del asfalto. Aun así, su imagen y su versatilidad los han convertido en protagonistas del mercado.

En este contexto aparece el Ford Bronco, un modelo que no solo sigue esta tendencia, sino que la interpreta a su manera. No busca parecer un todoterreno. Lo es. Y además lo combina con un diseño que, para muchos, es el más atractivo de la marca.

PUEDE INTERESARTE El Ford Kuga está sentenciado

El Ford que eligen los amantes del off road

Su estética presenta líneas rectas, formas robustas y una presencia que transmite autenticidad desde el primer vistazo. Frente a rivales como el Jeep Wrangler o el Toyota Land Cruiser, apuesta por una imagen clásica, pero muy bien adaptada a los tiempos actuales.

PUEDE INTERESARTE Ford se carga el Focus

Las dimensiones refuerzan esa sensación. Con 4.811 mm de largo, 2.199 mm de ancho y una batalla de 2.950 mm, es un vehículo imponente, preparado tanto para carretera como para terrenos más exigentes, donde realmente puede marcar diferencias. Y compite con modelos como los Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler o Mercedes Clase G.

El interior también está pensado para un uso real. Espacio suficiente. Materiales resistentes. Y un maletero de 504 litros, ampliable hasta 1.780 litros, que permite viajar sin limitaciones, ya sea en escapadas o en rutas más exigentes.

335 CV de potencia y un equipamiento de carácter premium

En el apartado mecánico, la gama gira en torno a un motor 2.7 EcoBoost, con 335 CV y 563 Nm de par, asociado a un sistema de tracción total y cambio automático, lo que garantiza fuerza y control en cualquier tipo de superficie, incluso en condiciones complicadas.

El equipamiento existen varios acabados. Aunque el de acceso, el Outerbank, ya viene muy completo. Incluye elementos destacados como:

Llantas de aleación 18" negro de alto brillo

Asientos tapizados cuero en Gris Dark Space

Suspensión estándar HOSS 1.0

4x4 + cambio eléctrico sobre marcha

FordPass Connect™

Neumáticos 255/70 R18 all terrain A/T (32")

Llegados a este punto, toca hablar del precio. Lo encuentras en la web de Ford desde 65.374 euros. No es barato, pero sí una de las propuestas más auténticas y completas para quienes buscan algo más que un SUV convencional.