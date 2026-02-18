Ford convierte el Bronco en el mejor todoterreno del mercado

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 01:56h.

El Bronco es una de las apuestas más atractivas de Ford en Europa

Ford se carga el Focus

Compartir







El Ford Bronco se ha consolidado como uno de los todoterreno más completos y especializados del panorama actual, hasta el punto de convertirse en referencia para quienes priorizan capacidades reales fuera del asfalto. En un mercado donde muchos modelos han evolucionado hacia SUV de enfoque mixto, el Bronco mantiene una arquitectura y una filosofía claramente orientadas al uso extremo, recuperando la esencia de los 4x4 tradicionales.

Su planteamiento técnico parte de una estructura de chasis de largueros y travesaños, una solución clásica que garantiza una elevada resistencia estructural frente a torsiones y esfuerzos intensos. Esta base permite afrontar terrenos exigentes con mayores garantías que las plataformas monocasco habituales en vehículos de orientación urbana. En este sentido, el Bronco apuesta por la robustez como pilar central de su propuesta.

PUEDE INTERESARTE El Ford Kuga está sentenciado

La carrocería incorpora protecciones específicas, generosa altura libre al suelo y cotas todoterreno optimizadas para superar obstáculos. Los ángulos de ataque y salida, junto con la capacidad de vadeo, lo sitúan entre los modelos más preparados de su segmento. Llama especialmente la atención la posibilidad de desconectar la barra estabilizadora delantera en determinadas versiones, lo que incrementa el recorrido de suspensión y mejora la capacidad de articulación en zonas rocosas o con grandes desniveles.

PUEDE INTERESARTE Ford tiene una réplica del Toyota RAV4

La gama mecánica se compone de motores de gasolina turboalimentados que ofrecen niveles de potencia acordes a su planteamiento. Asociados a cajas de cambio automáticas y a un sistema de tracción total con reductora, permiten gestionar con precisión la entrega de par en situaciones de baja adherencia.

Tecnología y diseño al servicio del off-road

Más allá de su base mecánica, el Ford Bronco incorpora tecnología específicamente orientada a la conducción fuera del asfalto. Los distintos modos de gestión electrónica adaptan parámetros como la respuesta del acelerador, la intervención del control de tracción o el funcionamiento del cambio a superficies como arena, barro o roca. Esta integración entre mecánica y electrónica mejora la eficacia sin restar protagonismo al conductor.

El diseño exterior responde también a criterios funcionales. Paragolpes recortados, anclajes visibles y elementos fácilmente desmontables refuerzan su carácter práctico. Algunas configuraciones permiten retirar puertas y techo, ampliando las posibilidades de uso recreativo y facilitando la personalización, un aspecto especialmente valorado en el ámbito del 4x4.

En el habitáculo, el enfoque combina resistencia y funcionalidad. Materiales preparados para soportar un uso intensivo, superficies lavables y mandos robustos subrayan que se trata de un vehículo concebido para entornos exigentes. La instrumentación digital y los sistemas de asistencia complementan esta propuesta sin desvirtuar su esencia.

Por todo ello, el Ford Bronco se posiciona como uno de los todoterreno más auténticos y capaces del mercado actual. Su combinación de chasis robusto, soluciones técnicas específicas y tecnología aplicada al uso real fuera del asfalto lo convierten en una referencia frente a alternativas que han priorizado la versatilidad urbana sobre la capacidad extrema.