Honda convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2020

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 13:39h.

Tiene un precio al alcance de todos los bolsillos

La nueva Honda es la mejor para ruta

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Desde que se creó en el año 2020, la Honda Africa Twin ha sido una auténtica referente en todos los sentidos. Nos ha parecido siempre una moto descomunal, con unas prestaciones a la altura de las mejores, y que además ahora es más accesible que nunca, gracias a un precio al alcance de todos los bolsillos, que la convierten en una opción ideal. De modo que si buscas una moto aventurera y bonita en todos los apartados, es una elección muy sencilla.

Tan solo tienes que echarle un vistazo a esta Honda Africa Twin, que cuenta con la homologación Euro 5+, y que entre sus últimas actualizaciones, también recibió cambios en el diseño del asiento, el diseño del carenado frontal o en el sonido más grave a alto régimen. Y obviamente, también recibió algunos cambios en el motor, haciendo que tenga más potencia y par máximo, lo que acaban por convertir esta moto en una de las más completas.

Mientras que, gracias a su impresionante depósito de combustible, con hasta 19 litros de capacidad, te promete una autonomía increíble, capaz de recorrer grandes distancias sin la necesidad de parar a repostar. La iluminación es LED, y el motor que equipa es un bicilíndrico de 1084 centímetros cúbicos de cilindrada, que ofrece una potencia de 102 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 112 Nm a 5.500 rpm. Y gracias a su electrónica tan avanzada, dispone de una IMU de seis ejes, con un sistema que ofrece cuatro niveles de potencia, tres niveles de freno motor, control anti-wheelie, ABS en curva desconectable, cuatro modos de conducción o pantalla TFT táctil de 6,5”.

El precio de la Honda Africa Twin, un chollo

Y, por supuesto, lo mejor en esta Honda Africa Twin es que únicamente te supone una inversión de 16.250 euros, que es una verdadera ganga.