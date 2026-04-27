Ángel Gaitán da con el problema escondido que casi se carga un BMW de segunda mano: "Lo hacen en Francia"

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 ABR 2026 - 13:33h.

El influencer mecánico ha resuelto el problema de un cliente con un coche de segunda mano que había sido modificado previamente

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Ángel Gaitán ha publicado en su perfil oficial de TikTok (angel_gaitan_oficial) dos vídeos donde soluciona un problema de un cliente con un BMW de segunda mano que había comprado hace algo menos de un año. El vehículo presentaba numerosos problemas y el propietario había acudido a Flexicar y BMW para intentar arreglarlos, pero ninguna de las dos empresas supo detectar el origen de los contratiempos. La propia Flexicar se puso en contacto con Ángel Gaitán porque "había alguien que les estaba haciendo mucho daño" y que "dice que su vehículo tiene un kilometraje manipulado". Cuando el automóvil llegó a las manos del influencer mecánico, este descubrió que había sufrido una reforma en el sistema de combustible en Francia que hacía que solo funcionara con etanol y no con diésel o gasolina.

El vehículo había pasado numerosas revisiones y en ninguna se detectó el problema

En el primer vídeo, Ángel Gaitán repasa una de las revisiones a la que el propietario había acudido. En todos los apartados revisables del vehículo el resultado era "satisfactorio" y llama la atención el de la cámara de asistencia de aparcamiento, que también era positivo, cuando el vehículo ni siquiera tiene. Ninguno de los puntos menciona el conflicto principal con el combustible y en las conclusiones de una de estas revisiones el taller decía que el estado era "regular" y que "los segmentos del vehículo estaban desgastados", algo lógico después de todos los fallos que el propietario había comentado previamente. Ante estas situaciones, si sabe que lleva razón, el mecánico se pone en contacto con las empresas que han vendido ese coche y soluciona cualquier tipo de problema con las garantías porque suelen ceder al ver que han cometido un error.

El origen de los problemas del BMW de segunda mano

En la puerta del conductor, había una chapa que decía que el vehículo había sufrido una reforma importante en el sistema de combustible y, en los informes de todas las revisiones que había pasado previamente el vehículo, no había nada escrito en el apartado de reformas. El origen de los problemas viene de un sistema de combustible que había sido añadido al automóvil que hace que solo funcione con etanol y no con diésel o gasolina. Este mecanismo hace que ese sistema esté gestionado electrónicamente por una centralita y que solo acepte etanol. La instalación original de gasolina había sido manipulada y, al abrir la tapa, se aprecian numerosos cables que se entrelazan con ese apartado del vehículo. Se utiliza mucho en Francia porque el etanol es mucho más barato al estar subvencionado y los ciudadanos galos realizan este tipo de modificaciones en sus vehículos para no pagar los precios de la gasolina o el diésel. El cliente, atónito ante este descubrimiento, no entendía como ese coche había pasado tantas revisiones sin que eso fuera detectado.