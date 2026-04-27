El nuevo Polestar es el coche más atractivo de la marca

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 05:42h.

Una berlina de lujo que enamora, pero que pocos podrán pagar

El SUV más bonito de Polestar, a precio de SUV chino y con autonomía de Tesla, baja 16.000 euros y deja al Cupra Tavascan contra las cuerdas

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El Polestar 5 representa el salto definitivo de la marca hacia el segmento más exclusivo. No es solo una berlina eléctrica. Es una declaración de diseño. Un coche que combina elegancia, deportividad y una estética futurista, situándose como el modelo más atractivo de su catálogo.

Su diseño llama la atención desde el primer momento, con una silueta muy baja y estilizada, líneas limpias y una presencia que recuerda más a un concept car que a un modelo de producción. Con 5.087 mm de largo y una batalla de 3.054 mm, se enfrenta directamente a rivales como el Mercedes-Benz EQS o el BMW i7.

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Máximo lujo para el Polestar 5

Pero no todo es estética. También hay espacio. Y tecnología. El interior apuesta por el minimalismo escandinavo, con materiales de alta calidad y un enfoque muy limpio, donde todo está pensado para crear una experiencia moderna, cómoda y muy conectada.

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En términos prácticos, el maletero de 365 litros, ampliable hasta 1.128 litros, ofrece una buena capacidad para su planteamiento, mientras que el espacio interior está orientado al confort de los ocupantes, especialmente en las plazas traseras.

Dos versiones mecánicas y precios para pocos bolsillos

En el apartado mecánico, Polestar no se queda corta. La versión de acceso ya ofrece 748 CV y 812 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y una autonomía de hasta 670 km WLTP, gracias a una batería de 112 kWh.

Por encima, la versión más potente eleva las cifras hasta 884 CV y 1.015 Nm de par, mejorando aún más las prestaciones con un 0 a 100 km/h en 3,2 segundos, aunque con una autonomía algo menor, de 565 km WLTP, manteniendo en ambos casos una velocidad máxima de 250 km/h.

El equipamiento está a la altura de su posicionamiento, con llantas Aero de 20 pulgadas, frenos Brembo, sistema de audio de alto nivel y un chasis desarrollado por la propia marca. Con precios desde 121.900 euros hasta 145.300 euros, el Polestar 5 se posiciona como una de las berlinas eléctricas más completas y llamativas del mercado.