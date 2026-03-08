Gonzalo Serrano prueba el coche más premium dentro de los SUV eléctricos, el Polestar 4

Alberto Cercós García 08 MAR 2026 - 13:33h.

El mercado de los SUV eléctricos es uno de los que más está evolucionando en los últimos años. Y si hay un modelo que represente esta vertiente, es el Polestar 4 Extender Range. Gonzalo Serrano prueba en 'Más Que Coches' este vehículo de más de 500CV de potencia. Es, sin lugar a dudas, una opción premium muy suculenta para quien quiere dar un paso adelante en su día a día. Para el periodista, se trata de un coche elegante, con el capó bajo, con perfiles imponentes y con mucho protagonismo con el logo.

Serrano destaca la forma aerodinámica que tiene todo coche en sí. Y es que recuerda lo importante que es para cualquier coche eléctrico. Las llantas están carenadas, no existe como un marco en las ventanillas y hay una ausencia de luneta, algo innovador en el Polestar 4. "El coche visto por detrás, es diferente a lo que se ve por la calle. En mi modesta opinión, sigue teniendo punto diferente", apunta.

Gonzalo Serrano, al volante del Polestar 4

El interior de Polestar 4 destaca por su minimalismo. Una vez Serrano se sienta en el hueco del conductor, se ve claramente. Pantalla pequeña para ver la parte técnica, solo una piña de computadores en los lados y luego, con una gran pantalla en el centro. Ahí están todas las funciones que cualquiera se pudiera imaginar. Porque lo realmente destacable es que, botones físicos, hay muy pocos. Otro punto a tener en cuenta es la falta de luneta. "¿Y cómo ves hacia atrás? Pues con una cámara. Un concepto que Polestar ya avanzó en su momento. Requiere un periodo de adaptación porque no enfocas bien, pero tiene mucha utilidad", cuenta. Por último, Serrano destaca los asientos y su gran comodidad tanto de espacio para los ocupantes como de maletero.

La prueba definitiva: la carretera. Serrano se pone al volante del Polestar 4 y aprovecha para explicar todos los detalles técnicos del coche. "Me sigue maravillando el silencio de los eléctrico, y más en un coche tan premium como este", destaca el periodista. Y eso que el Polestar 4 alcanza los 542CV de potencia. Se trata de un coche eléctrico, con un alto nivel de recarga de batería (en 30min alcanzará el 80%), que tiene una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y pasa de 0 a 100 en 3'8 segundos. Todo, por 63.000 euros.