Así es el Audi Q7 TFSIe, el último SUV híbrido que ha probado Gonzalo Serrano

El mercado de los SUV está evolucionando de tal forma que hay opciones para todos los gustos. En el último programa de 'Más Que Coches', Gonzalo Serrano descubre todas las prestaciones que trae consigo el Audi Q7 TFSIe. Se trata de un SUV de carácter híbrido enchufable de gama alta que lleva casi una década entre nosotros, pero en 2024 sufrió una remodelación. El periodista destaca el diseño que tiene el vehículo; así como su motor V6 de gasolina con un motor eléctrico y con más de 80 kilómetros de autonomía eléctrica.

Uno de los puntos que destaca Serrano tiene que ver ya con el interior del Audi Q7. El periodista deja claro que el objetivo de este modelo es viajar. Además, el Q7 tiene un ramalazo premium. Y eso se nota cuando uno entre en el habitáculo: desde las pantallas con visibilidad, un perfil en aluminio, asiento multi-regulares, calefacción, etc. "El coche lo tiene todo", dice. Pero otro factor que pone en consideración Serrano es lo que llama 'concepto Audi'. "Tiene ese toque deportivo perfecto. Es un coche que le da ese plus de prestaciones y cuando empiezas a rodar, te das cuenta que está ante un vehículo interesante y cuidado", aclara.

Gonzalo Serrano y los detalles del Audi Q7

Gonzalo Serrano, ya al volante, se da cuenta que el Audi Q7 TFSIe tiene un rendimiento de primer nivel gracias a su tren motriz híbrido que le permite alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas cinco segundos en su variante más potente, logrando una velocidad punta de 240 km/h. Este empuje se gestiona mediante una caja de cambios de 8 velocidades y el sistema de tracción integral quattro, que garantizan una entrega de par inmediata y una motricidad excepcional incluso en superficies de baja adherencia.

Para equilibrar su gran tamaño y el peso adicional de las baterías, el modelo integra una suspensión neumática adaptativa que ajusta la altura de la carrocería según el terreno y el estilo de conducción, optimizando tanto la comodidad en autopista como la estabilidad en curvas. La experiencia dinámica se ve reforzada por la estrategia de funcionamiento predictivo, un sistema que analiza los datos de navegación para optimizar el uso de los dos motores a lo largo de la ruta, priorizando la eficiencia eléctrica en zonas urbanas. Con todo esto, el Audi Q7 puede ser tuyo por 97.200 euros. Ya avisó Serrano, es un coche premium.