Gonzalo Serrano prueba el EBRO s900 PHEV, un SUV híbrido para toda la familia

Gonzalo Serrano se pone al volante de un SUV híbrido para toda la familia: el EBRO s900

Este es el acabado más interesante del EBRO S400

Hay varios elementos clave que definen al coche que, en Más Que Coches, ha probado Gonzalo Serrano. El primero, dice Serrano, es que es híbrido enchufable. El segundo, es el tamaño. "Muy generoso", apunta el periodista. Y el tercero, el hecho de tratarse de un EBRO. El EBRO s900 PHEV 4x4 llega al mercado de los SUV híbridos para cualquier tipo de conductor. Es como un paso adelante definitivo para corroborar la evolución que está viviendo actualmente la marca. Ya no solo destacan modelos como el s400 o el s700, sino que el s900 hace acto de presencia para convertirse en el coche ideal "para toda la familia". Y es que este modelo es de siete plazas.

Como siempre, Serrano empieza analizando el exterior del vehículo. Una de las características más diferenciales del EBRO s900 tiene que ver con sus medidas: 4,81 metros de largo, 1,92 m de ancho y 1,74 m de alto, con una distancia entre ejes igualmente generosa, 2,78 metros. "Tiene mucha presencia; el coche, por delante, llama mucho la atención", detalla el periodista. Entrando ya en prestaciones internas, Serrano destaca lo grande que son las ventanas; algo que, claramente, se traduce en tener mucha luminosidad en el interior del habitáculo. "¿Qué destacaría? El tamaño y lo actual que es la línea; que es suave y agradable", reflexiona.

Gonzalo Serrano: del interior a la carretera

Lo primero que llama la atención al subirte al coche es el techo panorámico que tiene. Más detalles que impresionan a Serrano: la pantalla central de 15 pulgadas, otro cuadro de 10 pulgadas para el conductor, ajustes eléctricos para los asientos o calefacción en la parte trasera. Cuenta con una garantía de siete años o 150.000 kilómetros; y una cobertura de ocho años. "Es un coche que tiene presencia", añade.

Pero lo más importante es poner el coche en marcha. Y a eso va Serrano, quien se pone al volante del EBRO s900 para resumir todas sus características y valorar todo lo que trae consigo. El periodista hace una lista de todo lo que tiene a nivel técnico: es un coche híbrido, alcanza los 425CV de potencia juntando todos sus motores y tiene una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. Además, pasa de 0 a 100 en 5'8 segundos. Todo ello, por un precio que no alcanza los 40.000 euros. Es, en definitiva, un coche cómodo, familiar y bien terminado. "Un coche para todo", zanja Serrano en Más Que Coches.