Coches y Motos 14 MAR 2026 - 03:14h.

Hasta 272 CV de potencia y 620 km de autonomía

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Durante mucho tiempo, los SUV eléctricos premium han estado asociados a precios muy elevados. Sin embargo, algunas marcas están empezando a ajustar sus tarifas para competir con los nuevos modelos chinos. Uno de los ejemplos más llamativos es el Polestar 4, que ahora reduce su precio de forma muy importante.

Este SUV eléctrico destaca especialmente por su diseño futurista y deportivo. Tiene una silueta tipo SUV coupé, líneas muy limpias y una estética minimalista muy característica de la marca sueca. Para muchos conductores es, de hecho, el Polestar más bonito hasta la fecha.

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Un SUV muy premium a precio de generalista

En cuanto a tamaño, el Polestar 4 se sitúa claramente en la zona alta del segmento. Mide 4.839 mm de largo, cuenta con una distancia entre ejes de 2.999 mm y ofrece un amplio interior. El maletero tiene 526 litros, ampliables hasta 1.536 litros con los asientos abatidos. Un rival muy serio para modelos como el Cupra Tavascan, el Tesla Model Y o el Lexus RZ.

Uno de los aspectos más llamativos es el recorte de precio. El coste oficial sobre catálogo es de 65.900 euros, pero actualmente puede comprarse desde 49.900 euros. Es decir, una rebaja cercana a 16.000 euros, lo que lo coloca en un rango muy competitivo frente a otros SUV eléctricos.

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Así es el Polestar 4 más económico

La versión de acceso utiliza un motor eléctrico de 272 CV con 343 Nm de par máximo. Este sistema permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanzar 200 km/h de velocidad máxima. Además, homologa 620 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra comparable a la de muchos modelos de Tesla.

El equipamiento también es muy completo desde el acabado inicial Auto. Incluye faros LED con luces largas activas, techo panorámico de cristal, asientos eléctricos calefactados, bomba de calor, climatizador de dos zonas y un avanzado sistema multimedia con pantalla central de 15,4 pulgadas y panel digital de 10,2 pulgadas.

A todo ello se suman conectividad 5G, actualizaciones OTA, aplicaciones integradas de Google, cámara 360º, numerosos asistentes de conducción y un completo paquete de seguridad con siete airbags.