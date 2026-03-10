Opel Corsa-e, rebajado 7.804 euros: eléctrico urbano con batería de 50 kWh al precio de un gasolina

Coches y Motos 10 MAR 2026 - 18:31h.

136 CV de potencia y más de 350 km de autonomía eléctrica

La ganga en mayúsculas ahora es este Opel Corsa

Durante mucho tiempo, el precio ha sido uno de los grandes obstáculos para comprar un coche eléctrico. Sin embargo, el mercado está cambiando rápidamente. La llegada de modelos chinos muy baratos ha obligado a los fabricantes tradicionales a reaccionar y ajustar sus estrategias.

Marcas como BYD, MG o Leapmotor están lanzando vehículos eléctricos con precios muy competitivos. Algunos de estos modelos se sitúan por debajo de los 20.000 euros, lo que ha despertado el interés de muchos conductores que antes veían el coche eléctrico como algo demasiado caro.

La propuesta low cost de Opel fabicada en Europa

Ante esta presión, los fabricantes europeos también están moviendo ficha. Cada vez aparecen más alternativas asequibles fabricadas en Europa, capaces de competir en precio y equipamiento con los modelos asiáticos. Uno de los ejemplos es el Opel Corsa-e.

Este utilitario eléctrico pertenece al segmento de los coches urbanos. Mide 4.060 mm de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2.538 mm. Su maletero ofrece 309 litros de capacidad, ampliables hasta 1.081 litros si se abaten los asientos traseros.

Más que correcto para el día a día en la ciudad y mucho más

El Opel Corsa-e monta un motor eléctrico de 136 CV que entrega 260 Nm de par máximo. Gracias a su batería de 50 kWh, puede recorrer hasta 354 kilómetros de autonomía WLTP. También ofrece buenas prestaciones para su tamaño, con 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y 150 km/h de velocidad máxima.

Otro punto fuerte es el precio actual. El modelo tiene un precio oficial de 34.204 euros, pero ahora puede encontrarse desde 27.400 euros al contado o 26.400 euros financiado. Esto supone una rebaja de 7.804 euros, incluso antes de aplicar posibles ayudas públicas.

El coche en oferta incluye el acabado Edition, que ofrece un equipamiento bastante completo. Incorpora pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas, control de crucero, lector de señales, alerta de mantenimiento de carril, sensores de aparcamiento traseros, aire acondicionado y faros LED. Con este planteamiento, el Opel Corsa-e demuestra que también existen coches eléctricos europeos asequibles capaces de competir con los modelos chinos.