Se insta a los conductores de coches híbridos a dejar de usarlos a partir de 2040 en Europa

Europa sigue manteniendo una política firme en cuanto a la electrificación

Toyota, aviso: estamos comprando coches híbridos que no son híbridos

La transición hacia una movilidad de cero emisiones en Europa continúa redefiniendo el papel de las distintas tecnologías de propulsión. Los vehículos híbridos, que durante años han sido considerados una solución intermedia entre los motores térmicos tradicionales y los eléctricos puros, empiezan a situarse en una posición cada vez más limitada dentro de las estrategias de descarbonización del transporte.

El calendario regulatorio europeo marca un punto de inflexión claro para el sector del automóvil. La normativa aprobada establece que, a partir de 2035, solo podrán venderse turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos con emisiones de CO₂ nulas, lo que en la práctica implica la desaparición de los motores de combustión interna en las matriculaciones de vehículos nuevos.

Este escenario también afecta a los modelos híbridos, incluidos los híbridos enchufables. Aunque combinan un motor eléctrico con uno de combustión y pueden circular durante ciertos trayectos en modo completamente eléctrico, siguen dependiendo del uso de combustibles fósiles en buena parte de su funcionamiento.

Cabe destacar que el papel de estas tecnologías siempre se ha entendido como temporal dentro del proceso de electrificación del parque automovilístico. Su función ha sido facilitar la transición hacia el vehículo eléctrico en un momento en el que las baterías, la autonomía o las infraestructuras de recarga todavía presentaban limitaciones relevantes.

El horizonte de 2040 y la desaparición progresiva de los híbridos

Con el avance de la electrificación, ese papel intermedio empieza a perder peso. Las previsiones sobre la evolución del parque automovilístico europeo apuntan a que los vehículos híbridos irán desapareciendo progresivamente en las próximas décadas, hasta dejar de tener una presencia significativa en torno a 2040.

Uno de los aspectos que ha alimentado este debate es el comportamiento real de los híbridos enchufables fuera de los ciclos de homologación. Diversos análisis han señalado que, cuando estos vehículos no se recargan con regularidad, sus emisiones pueden acercarse o incluso superar a las de modelos convencionales de combustión.

Por otro lado, el desarrollo tecnológico del vehículo eléctrico está avanzando con rapidez. La mejora de la autonomía de las baterías, la reducción de los tiempos de recarga y el despliegue creciente de infraestructuras públicas están acelerando la adopción de modelos completamente eléctricos en numerosos mercados europeos.

Llama especialmente la atención el cambio estratégico que están llevando a cabo muchos fabricantes. Las principales marcas del sector están destinando una parte cada vez mayor de sus inversiones al desarrollo de plataformas eléctricas específicas, con el objetivo de lanzar gamas completas de vehículos eléctricos en la próxima década.

Por todo ello, el horizonte de 2040 comienza a perfilarse como un momento clave dentro de la transición energética del transporte en Europa. Para entonces, la combinación de regulaciones ambientales, avances tecnológicos y cambios en la industria apunta a un escenario en el que los vehículos eléctricos puros dominarán claramente el parque automovilístico, mientras que las tecnologías híbridas habrán quedado relegadas como una etapa intermedia en el proceso de transformación del sector.