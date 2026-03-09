Más barato que el BMW iX3 y el Audi Q4 e-tron: este eléctrico apunta al Skoda Enyaq

Coches y Motos 09 MAR 2026 - 20:17h.

Un low cost con caracter muy, muy premium

El nuevo Omoda es, para muchos, el más bonito de la marca

El mercado de los SUV eléctricos sigue creciendo con nuevas propuestas que buscan ofrecer mucho equipamiento a precios competitivos. Uno de los modelos que más está llamando la atención es el Omoda 5 EV, un todocamino eléctrico que pretende hacerse un hueco frente a modelos muy conocidos.

Este Omoda 5 eléctrico destaca especialmente por su relación calidad-precio. Aunque compite en un segmento dominado por modelos como el BMW iX3 o el Audi Q4 e-tron, su precio es claramente inferior. Por posicionamiento, también apunta a rivales como el Skoda Enyaq, el Toyota bZ4X o el Subaru Solterra.

Así es el Omoda 5 en su versión eléctrica

En términos de diseño, el Omoda 5 EV apuesta por una estética moderna y muy tecnológica. Presenta un frontal afilado, iluminación LED muy marcada y líneas deportivas. Es un SUV con una imagen muy actual, pensado para atraer a conductores que buscan tecnología y estilo en un coche eléctrico.

Las dimensiones también lo sitúan dentro de los SUV compactos. El Omoda 5 EV mide 4.424 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 1.588 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.630 mm. El maletero ofrece 360 litros de capacidad, ampliables hasta 1.075 litros, lo que lo convierte en un coche práctico para uso familiar.

Bajo el capó encontramos un motor eléctrico de 150 kW, equivalente a 204 CV, con 340 Nm de par máximo. Este sistema se alimenta de una batería LFP de 61 kWh y transmite la potencia al eje delantero. Gracias a ello, el Omoda 5 EV acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos.

Más que correcto para lo que cuesta

En términos de eficiencia, el modelo ofrece una autonomía de hasta 430 kilómetros WLTP con un consumo medio de 15,5 kWh cada 100 kilómetros. Además, alcanza una velocidad máxima de 172 km/h, cifras que lo convierten en un SUV eléctrico perfectamente válido para viajes largos.

El equipamiento también es uno de sus puntos fuertes. El acabado Comfort incluye pantallas digitales de 12,3 pulgadas, climatizador bizona, carga inalámbrica, Android Auto y Apple CarPlay, faros Full LED y control de crucero adaptativo. Todo ello con un precio anunciado desde 37.899 euros, aunque la marca promociona el modelo desde 23.190 euros, situándolo como uno de los SUV eléctricos más competitivos del mercado.