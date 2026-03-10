Cuesta la mitad que la BMW R1250GS y menos que la Ducati Multistrada V4, promete dominar el mercado

Coches y Motos 10 MAR 2026 - 20:02h.

Cuenta con numerosos opciones de personalización

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

Si hay una moto que nos tiene enamorados a todos, esa es la BMW F 450 GS, que nos parece increíble en todos los sentidos, y que además de todo es realmente barata. Es una alternativa increíble para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, y busquen una moto más pequeña que la BMW R 1250 GS. Asimismo, también es una buena opción si no te puedes permitir, por asuntos económicos, ni la adquisición ni el mantenimiento de la Ducati Multistrada V4.

En caso de que busques una moto trail accesible y ligera, perfecta para tus escapadas de fin de semana o para su uso diario, entonces esta es la solución. Aparte, cuenta con numerosos opciones de personalización mediante los distintos paquetes, así como accesorios originales disponibles en el amplio catálogo. A nivel estético, tiene un faro LED que incluye iluminación diurna DRL en forma de X, con un amplio depósito de 14 litros situado en una posición baja para que no moleste.

En cuanto a prestaciones, monta un motor bicilíndrico de 420 centímetros cúbicos de cilindrada, que eleva su potencia hasta los 48 CV a 8.750 revoluciones por minuto, con un par motor de 43 Nm a 6.750 rpm. Es uno de los motores más compactos y económicos, tanto por su irrisorio consumo, de apenas 3,8 litros, como por su durabilidad. Y es una de las motos más avanzadas a nivel tecnológico del catálogo de BMW, con tres modos de conducción disponibles, control de tracción, ABS en curva, quickshifter, embrague easy ride, pantalla TFT de 6,5”, puños calefactables…

Precio de la BMW F 450 GS

Si te acaba de convencer esta BMW F 450 GS, como le ha sucedido a prácticamente todo el mundo, debes de saber que únicamente vas a tener que pagar 7.390 euros, lo que nos parece una oportunidad que no se puede ignorar.