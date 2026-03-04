Genes de KTM, accesible para todos los bolsillos, la aventurera para carné A2 mejor equipada

Coches y Motos 04 MAR 2026 - 10:10h.

La CF Moto 450 MT es una compra segura y sin riesgo

En CF Moto están listos para lanzar uno de los modelos que la gente llevaba más tiempo esperando, y que promete ser todo un éxito. Porque es accesible para todos los bolsillos, y es una moto ideal gracias a su enfoque aventurero, con grandes prestaciones, y que se puede manejar en caso de que tan solo dispongas del carné A2. Está equipada a la altura de las mejores, y no solamente está pensada para su uso en carretera, sino también en rutas off-road.

Por todo esto, la CF Moto 450 MT es una compra segura y sin riesgo, de la que no te llegarás a arrepentir jamás, y que viene equipada de serie con un sistema de escape Akrapovic, lo que nos parece increíble. El tamaño, la postura y la parte ciclo están pensadas para salir del asfalto sin miedo, y cuenta con suspensiones KYB, electrónica Bosch y mucho más. Tiene genes de KTM, pero con ese punto de tecnología chino, y también, con un precio irrisorio.

El peso de la moto es de tan solo 175 kilos, lo que hace que sea muy ligera y fácil de controlar, y la capacidad del depósito es sensacional, de 17,5 litros, lo que nos parece impresionante, pues garantiza una autonomía interminable. El motor es un bicilíndrico en línea, de cuatro tiempos y ocho válvulas, capaz de entregar una potencia de 43,6 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y con un par motor de 44 Nm a 6.250 rpm, al borde del límite legal para el carné A2. La refrigeración es líquida, la inyección es electrónica y tiene un cambio de seis velocidades.

Precio de la CF Moto 450 MT

Si te decides por conseguir esta CF Moto 450 MT, que sepas que tan solo bastará con realizar una inversión de 6.495 euros para poder tenerla en tu garaje.