La alternativa, muy bonita y muy barata, al Dacia Sandero

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 07:22h.

Un tapado entre los utilitarios baratos a tener muy en cuenta

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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El Dacia Sandero sigue siendo el rey cuando hablamos de coches baratos, gracias a una fórmula sencilla que prioriza el precio por encima de todo. Sin embargo, no todos los compradores buscan únicamente ahorrar, ya que cada vez se valora más el diseño y el equipamiento, incluso dentro de este segmento.

En ese escenario aparece el Lancia Ypsilon, un modelo que propone algo diferente, apostando por una estética mucho más cuidada y un enfoque más elegante, pero manteniendo un precio competitivo que lo sitúa como una alternativa muy interesante.

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No hace falta ir a Dacia para pagar poco por mucho

Su diseño marca distancias desde el primer vistazo, con líneas suaves, detalles refinados y una imagen que transmite más sofisticación de lo habitual en este segmento, algo que se refuerza con unas proporciones equilibradas en sus 4.075 mm de largo, posicionándose frente a rivales como el SEAT Ibiza o el Opel Corsa.

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El interior sigue esa misma línea, combinando una buena calidad percibida con un enfoque tecnológico muy actual, donde destacan las pantallas de 10,25 pulgadas, tanto en el cuadro digital como en el sistema multimedia, además de una conectividad inalámbrica completa que facilita el uso diario.

En términos prácticos, cumple sin problemas, ya que el maletero de 309 litros, ampliable hasta 1.118 litros, permite un uso versátil tanto en ciudad como en escapadas, mientras que la habitabilidad general está bien resuelta para su tamaño, con un equilibrio lógico en este tipo de coche.

Así es el Lancia Ypsilon más barato

Bajo el capó, apuesta por un motor de 110 CV y 205 Nm de par, apoyado por un sistema MHEV que mejora la eficiencia y le otorga la etiqueta ECO, permitiendo una conducción ágil, con un 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y un consumo ajustado de 4,5 l/100 km, cifras muy coherentes con su planteamiento.

El equipamiento es uno de sus grandes argumentos, ya que incluye faros Full LED, climatizador automático, asistentes de conducción y una dotación tecnológica poco habitual en este rango de precios, partiendo desde 21.235 euros al contado o 19.582 euros financiados, lo que convierte al Lancia Ypsilon en una alternativa muy equilibrada por precio, diseño y tecnología.