El nuevo Porsche es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 13:32h.

Espacio para toda la familia, hasta 639 CV de potencia y más de 640 km de autonomía

Es más bonito que el Porsche más bonito

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Hay modelos que evolucionan, y otros que marcan un antes y un después dentro de su propia marca, y eso es justo lo que ocurre con el Porsche Macan, un SUV que no solo se electrifica, sino que redefine lo que debe ser un Porsche moderno en términos de diseño, tecnología y sensaciones.

Su estética destaca desde el primer vistazo, con una silueta muy trabajada, proporciones musculosas y una caída de techo que le aporta un aire dinámico muy marcado, logrando una presencia que transmite deportividad incluso en parado, algo muy característico de la marca.

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Las dimensiones refuerzan ese posicionamiento, ya que con 4.784 mm de largo y una batalla de 2.893 mm, ofrece un equilibrio muy conseguido entre tamaño exterior y espacio interior, situándose frente a rivales como el Jaguar I-Pace o el Ford Mustang Mach-E.

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Uno de los SUVs deportivos más elegidos por los más exigentes

Además, mantiene una buena practicidad, con un maletero de 540 litros, ampliable hasta 1.348 litros, lo que permite un uso familiar sin problemas, sin renunciar a su carácter dinámico.

La gama del Macan arranca en 82.310 euros. Por este precio te llevas la versión de acceso, con 360 CV y 563 Nm de par, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y alcanzar los 220 km/h, y con una autonomía de hasta 644 km WLTP. Mientras que por encima encuentras versiones de 408 CV y 611 km de autonomía, 516 CV y 606 km de autonomía, 571 CV y 585 km de autonomía, y 639 CV y 590 km.

Ofrece más que muchos que cuestan mucho más

En el interior, el nivel es premium, con materiales de alta calidad, ajustes muy cuidados y una fuerte presencia tecnológica, destacando una instrumentación digital de 12,6 pulgadas y una pantalla central táctil de 10,9 pulgadas, integradas en un entorno moderno y muy bien resuelto.

El equipamiento es muy completo incluso de serie, con asientos eléctricos calefactables con memoria, climatizador bizona, sistema de sonido con múltiples altavoces, conectividad avanzada, reconocimiento de señales y numerosos asistentes de conducción, además de detalles de lujo como acabados en aluminio o volante multifunción en cuero.