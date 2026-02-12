El Porsche Macan de 20.000 euros es el nuevo SUV de moda en España

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 23:41h.

Este SUV de lujo triunfa en el mercado de segunda mano

Tiene más potencia que un Porsche a precio para todos los bolsillos

Compartir







El Porsche Macan se ha convertido en uno de los SUV más atractivos del mercado de ocasión en España. La posibilidad de acceder a un modelo de la firma alemana por unos 20.000 euros, una cifra similar a la de muchos vehículos generalistas nuevos, ha disparado su popularidad, situándolo como uno de los todocaminos premium más demandados en el ámbito de segunda mano.

No es ningún secreto que el mercado de usados vive un momento de especial dinamismo. El encarecimiento de los coches nuevos y la consolidación del SUV como formato preferido por los conductores han impulsado la búsqueda de alternativas que combinen imagen, prestaciones y precio contenido. En este escenario, el Macan encaja con precisión.

Lanzado como el SUV compacto de acceso a Porsche, el Macan supuso desde el inicio una reinterpretación deportiva del segmento. Su diseño mantiene proporciones musculosas, una silueta dinámica y rasgos claramente identificables con la marca, como el frontal contundente y la caída suave del techo hacia la zaga. A pesar del paso del tiempo, su estética sigue resultando actual.

Las unidades que hoy se anuncian desde 20.000 euros corresponden principalmente a las primeras series comercializadas en España. Se trata de versiones con varios años y kilometrajes elevados en algunos casos, pero que conservan un nivel de calidad estructural y de acabados superior a la media del mercado generalista.

Deportividad y calidad como principales argumentos

Más allá del precio, lo destacable en este caso es que el Macan mantiene intacto uno de sus grandes valores: el comportamiento dinámico. Incluso en sus variantes de acceso, este SUV ofrece una conducción precisa, con una dirección directa y un chasis que transmite solidez. Frente a otros todocaminos orientados exclusivamente al confort, el modelo alemán prioriza el equilibrio entre agilidad y estabilidad.

En términos mecánicos, las primeras generaciones ofrecían motores gasolina y diésel con potencias superiores a las habituales en el segmento medio. La tracción total, presente en buena parte de la gama, refuerza su carácter versátil y aporta un plus de seguridad en diferentes condiciones de uso.

El interior refleja el enfoque premium de la marca. Materiales de calidad, ajustes sólidos y una disposición claramente orientada al conductor forman parte de su identidad. Aunque los sistemas multimedia de las primeras unidades pueden resultar menos avanzados frente a estándares actuales, el conjunto mantiene una percepción de calidad notable.

Por todo ello, el Porsche Macan disponible desde 20.000 euros se consolida como uno de los SUV de moda en el mercado español de ocasión. Combina prestigio de marca, prestaciones destacadas y un formato práctico, ofreciendo una alternativa singular para quienes buscan acceder al universo premium a un coste sensiblemente inferior al de un modelo nuevo.