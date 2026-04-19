La nueva Honda Africa Twin es la más elegante del catálogo

Coches y Motos 19 ABR 2026 - 16:23h.

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Sabemos que la Honda Africa Twin es una de las motos de referencia dentro del sector, y por ese motivo, creemos que merece mucho la pena echarle un vistazo a la última actualización que ha sufrido. La han mejorado todavía más, y han conseguido que sea una auténtica obra de arte, a la que no se le puede encontrar ningún aspecto negativo. Es simplemente espectacular, y creemos que es de las mejores opciones disponibles en relación calidad-precio.

Porque esta Africa Twin Adventure Sports es una pieza de coleccionista, que no solamente cuenta con un diseño sensacional, también ofrece unas prestaciones impresionantes en todos los aspectos. Es la más rutera de la familia, diseñada para acometer grandes viajes, y que ha sido mejorada para facilitar los desplazamientos por asfalto. Cumple con la normativa Euro 5+, y tiene un depósito más grande en comparación con la versión normal, así como control de crucero de serie, puños calefactables o un cubre manos de mayor tamaño.

Donde no se encuentran cambios es en el motor. Se mantiene el bicilíndrico de 1084 centímetros cúbicos que todos conocemos, con una potencia declarada de 101,9 CV a 7.500 revoluciones por minuto, mientras que lo que más llama la atención es la IMU de seis ejes, que gestiona toda la electrónica. Cuenta con cuatro niveles de potencia, tres de freno motor, tres de control anti-wheelie, seis modos de conducción y mucho más. Y no le falta la pantalla TFT a todo color de 6,5”, con conectividad móvil.

El precio de esta Honda Africa Twin Adventure Sports

Si ya has acabado de quedar convencido con la adquisición de esta Honda Africa Twin Adventure Sports, entonces vas a tener que realizar un desembolso de 20.550 euros, todo un chollo.