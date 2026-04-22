La nueva Triumph es la moto más bonita en la historia reciente de la marca

Coches y Motos 22 ABR 2026 - 14:12h.

Cpmbina los elementos y la tecnología actual con una imagen retro inspirada en los años 60

La nueva Triumph es, para muchos, la más bonita de la marca

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Si hay una moto que nos enamora a todos nada más descubrirla, esa es la nueva Triumph que ha salido recientemente, aunque ya advertimos que es una edición limitada, de la que no se fabricarán muchas unidades. Se trata de la Speed Twin 1200 Café Racer Edition, que es una de las más exclusivas dentro del catálogo de la firma británica, y que combina los elementos y la tecnología actual con una imagen retro inspirada en los años 60.

Recibe diferentes modificaciones y componentes especiales para dotarla de su propia personalidad, y el color verde británico típico de los vehículos de carreras antiguos ayuda claramente a darle un aire de otra época. Lo que más destaca en esta moto es el colín de tipo bala, aunque tampoco queremos descuidar las placas con el número 12, las tapas de los tornillos de las culatas en negro o las protecciones de la goma del depósito. Y también nos encantan los semi manillares bajos.

En cuanto al corazón de esta Triumph Speed Twin 1200 Café Racer Edition, nos encontramos con un motor bicilíndrico Bonneville, que no solamente es realmente funcional, sino que también le aporta un toque estético increíble. No es excesivamente potente teniendo en cuenta su cilindrada, de 1200 centímetros cúbicos, pero los 105 CV a 7.750 revoluciones por minuto que ofrece son una cifra más que razonable. El par motor es de 112 Nm a 4.250 rpm, y el consumo declarado es de 4,4 litros por cada 100 kilómetros.

La Triumph Speed Twin 1200 Café Racer Edition cuesta 19.945 euros

Pensábamos que esta Triumph Speed Twin 1200 Café Racer Edition, al ser una edición limitada, tendría un precio mucho más elevado, pero nos ha sorprendido mucho que apenas cueste 19.945, una cifra que consideramos que es muy razonable.