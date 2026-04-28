El Renault de 2024 es el SUV más bonito de la historia de la marca
Diseño deportivo, eficiencia máxima y espacio para toda la familia
El nuevo de Renault es el eléctrico más bonito en la historia de la marca
El Renault Rafale fue uno de esos modelos que marcaron un antes y un después dentro de la marca, porque no solo estrenó un lenguaje de diseño más atrevido, sino que además elevó el nivel en calidad, tecnología y percepción general.
Su estética es, sin duda, su gran seña de identidad, con una silueta tipo coupé, líneas muy marcadas y una imagen deportiva que rompe con lo visto en otros SUV de Renault, logrando un conjunto muy moderno y llamativo que no pasa desapercibido.
Las dimensiones acompañan ese planteamiento, ya que con 4.710 mm de largo y una batalla de 2.738 mm, ofrece un interior amplio y cómodo, situándose frente a alternativas como el KGM Actyon híbrido o el Omoda 9, pero con un enfoque mucho más refinado. En el apartado práctico también cumple con nota, con un maletero de 528 litros, ampliable hasta 1.600 litros, lo que permite un uso familiar sin problemas, manteniendo ese equilibrio entre diseño y funcionalidad.
Dos versiones a elegir para el SUV coupé de Renault
En el apartado mecánico, la versión HEV combina un motor gasolina 1.5 turbo de tres cilindros con dos motores eléctricos, logrando una potencia total de 199 CV, con un consumo de 4,7 l/100 km, un 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h, posicionándose como una opción eficiente para el día a día.
Por encima, la versión PHEV da un salto importante, con 300 CV, tracción total y hasta 106 km de autonomía eléctrica, lo que le permite ofrecer mejores prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 6,4 segundos, manteniendo la misma velocidad máxima y un enfoque más tecnológico.
Un equipamiento de categoría premium
El equipamiento es muy completo, con sistema openR link de 12 pulgadas con Google, cuadro digital, cámara trasera, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, iluminación ambiental, climatizador bizona, faros Full LED, sistema 4Control Advanced, llantas de 20 pulgadas y acabados esprit Alpine con tapicería en Alcántara, todo ello desde 42.616 euros al contado o 39.140 euros financiados, mientras que el PHEV arranca en 48.921 euros o 44.426 euros financiados, posicionando al Renault Rafale como uno de los SUV más completos y atractivos del momento.