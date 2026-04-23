El nuevo Renault Rafale se convierte en el modelo más bonito de la marca por su estética coupé

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 22:01h.

Este crossover es uno de los modelos mejor valorados del mercado

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El Renault Rafale se posiciona como uno de los modelos más atractivos de la marca francesa gracias a una estética que apuesta claramente por el formato SUV coupé. Su diseño rompe con la línea más conservadora de otros vehículos del fabricante y apuesta por una silueta más fluida, con un perfil descendente que estiliza el conjunto y refuerza su carácter dinámico. Con una longitud cercana a los 4,7 metros y una altura relativamente contenida, logra un equilibrio visual que lo acerca más a un turismo elevado que a un SUV tradicional.

La propuesta estética del Rafale no se limita a la silueta. El frontal presenta una firma lumínica afilada y una parrilla con fuerte personalidad, mientras que la parte trasera se caracteriza por una caída del techo muy marcada que define su identidad coupé. Lo destacable en este caso es que Renault ha conseguido dotar al modelo de una presencia diferenciada dentro de su propia gama, algo que hasta ahora no era habitual en sus SUV.

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Ese enfoque más emocional no implica renunciar a la practicidad. El Rafale mantiene una configuración de cinco plazas y ofrece un maletero con una capacidad destacable, lo que permite conservar un uso familiar sin sacrificar diseño. La habitabilidad interior también se ha trabajado para garantizar confort en largos desplazamientos, con una disposición que prioriza tanto el espacio como la percepción de calidad.

En el apartado mecánico, la gama gira en torno a soluciones electrificadas. La versión híbrida convencional desarrolla 200 CV, mientras que las variantes híbridas enchufables alcanzan los 300 CV, situándose como la opción más prestacional. Esta oferta permite al modelo adaptarse a diferentes necesidades, combinando eficiencia con un nivel de rendimiento acorde a su posicionamiento.

Un salto en diseño y posicionamiento dentro de la gama

En este sentido, el Renault Rafale no solo destaca por su estética, sino también por su papel dentro de la estrategia de la marca. Se sitúa en la parte alta de la gama, tanto por planteamiento como por precio, consolidándose como una propuesta más ambiciosa y elaborada que otros SUV del catálogo. Este movimiento responde a la intención de Renault de reforzar su imagen en segmentos superiores.

El comportamiento dinámico también acompaña esa filosofía. A pesar de su tamaño, el Rafale busca ofrecer una conducción equilibrada, con un enfoque que prioriza la estabilidad y el confort sin renunciar a cierta agilidad. La integración de sistemas híbridos contribuye a una respuesta progresiva y eficiente, especialmente en entornos urbanos y periurbanos.

Cabe destacar que el modelo también incorpora una importante carga tecnológica, tanto en sistemas de asistencia como en conectividad. El interior apuesta por una digitalización avanzada, con interfaces modernas y una experiencia de uso que refuerza su carácter contemporáneo. Este aspecto resulta clave para posicionarlo como una alternativa competitiva dentro de su segmento.

Así, el Renault Rafale representa un cambio significativo en la forma en la que la marca interpreta el concepto de SUV. Su diseño coupé, unido a una oferta mecánica electrificada y un enfoque más sofisticado, lo convierten en uno de los modelos más representativos de la nueva etapa del fabricante, donde la estética y la tecnología adquieren un protagonismo central.