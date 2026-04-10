El nuevo Renault Rafale se convierte en el coche más atractivo del catálogo por su estilo deportivo

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 14:48h.

Para muchos, este Renault es el más premium de la gama

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El Renault Rafale llega para ser el modelo más atractivo, más tecnológico y más deportivo de la marca. Y lo consigue desde el primer momento. Su diseño impone. Su presencia también.

En un segmento donde aparecen rivales como el Omoda 9 o el KGM Actyon, el Rafale juega con ventaja. Tiene una silueta más estilizada. Más coupé. Y una imagen más moderna. Es un coche que entra por los ojos.

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El SUV de Renault más deportivo

Las dimensiones refuerzan esa sensación. Con 4.710 mm de largo, 1.866 mm de ancho y una batalla de 2.738 mm, ofrece un equilibrio muy logrado. Además, su maletero de 528 litros, ampliable hasta 1.600 litros, lo convierte en un SUV práctico.

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En la gama mecánica, la versión HEV de 199 CV es la opción de acceso. Combina un motor gasolina 1.5 turbo de tres cilindros con dos eléctricos. Uno de 34 CV y otro de 68 CV. Todo alimentado por una batería de 2 kWh.

El resultado es un conjunto eficiente. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza los 180 km/h y firma un consumo de 4,7 l/100 km. Su precio parte desde 42.616 euros al contado o 39.140 euros financiados.

Por encima, aparece la versión PHEV de 300 CV. Mucho más potente. Y con tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y mantiene la velocidad máxima en 180 km/h.

Además, permite recorrer hasta 106 km en modo eléctrico, lo que lo hace ideal para el uso diario. Su precio arranca en 48.921 euros al contado o 44.426 euros financiados, posicionándose como una opción muy completa.

Un equipamiento a la altura del Renault más premium

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Destaca el sistema openR link de 12 pulgadas con Google integrado, cuadro digital y conectividad total. Todo pensado para una experiencia moderna.

También incluye cargador inalámbrico, climatizador bizona y múltiples asistentes. Desde frenada automática hasta detector de ángulo muerto o control de crucero adaptativo.

En seguridad y confort, el nivel es alto. Cámara trasera, sensores 360, alerta de carril, reconocimiento de señales y sistema 4Control Advanced que mejora la agilidad en curva.

El acabado esprit Alpine marca la diferencia. Llantas de 20 pulgadas, tapicería en Alcántara, iluminación ambiental y una estética mucho más deportiva.