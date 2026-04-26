El nuevo de Renault es el eléctrico más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 08:01h.

Fue un icono en los 80, ahora es un coche del futuro

El nuevo motor de Renault es, para la mayoría, el mejor

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El Renault 5 original fue mucho más que un coche. Fue un icono. Un modelo que marcó una época gracias a su diseño, su practicidad y su enfoque accesible, convirtiéndose en uno de los utilitarios más queridos de Europa durante décadas.

Aquel modelo destacaba por su concepto sencillo pero brillante. Compacto. Ligero. Fácil de usar. Y con una personalidad única que lo hacía reconocible al instante. No era el más potente. Pero sí uno de los más carismáticos.

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Un modelo que combina diseño, tecnología y precio como pocos

Para suerte y alegría de los más nostálgicos, Renault decidió recuperarlo. Y lo ha hizo con el Renault 5 E-Tech, reinterpretando su esencia en clave moderna y eléctrica, manteniendo ese aire retro pero con un enfoque completamente actualizado en tecnología y eficiencia.

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En tamaño, con 3.922 mm de largo, encaja perfectamente en ciudad, pero con un interior bien aprovechado. El maletero de 277 litros, ampliable hasta 326 litros, cumple con solvencia para el día a día, manteniendo ese espíritu práctico del modelo original. Y entre sus rivales destacan modelos como el Opel Corsa-e o el Fiat 500e.

Tres versiones mecánicas a elegir

En el apartado mecánico, la versión de acceso ofrece 95 CV y 215 Nm de par, con batería de 40 kWh, tracción delantera y una autonomía de hasta 310 km WLTP, además de un 0 a 100 km/h en 12,0 segundos y velocidad máxima de 130 km/h, ideal para un uso urbano.

Por encima, la versión intermedia sube a 120 CV y 225 Nm de par, manteniendo la batería de 40 kWh, pero mejorando las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 9,0 segundos y una velocidad máxima de 150 km/h, con 312 km de autonomía WLTP. Su precio parte desde 26.009 euros al contado o 24.630 euros financiados.

La versión más completa es la más interesante. Ofrece 150 CV y 245 Nm de par, batería de 52 kWh y hasta 410 km de autonomía WLTP, con un 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Parte desde 28.874 euros al contado o 27.345 euros financiados, mientras que la versión de acceso arranca en 23.021 euros.