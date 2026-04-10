La KTM 390 Adventure es mejor, más moderna y más barata que la BMW G 310 GS, pero igual de versátil

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 19:39h.

Es una moto espectacular en todos los aspectos, y esto la coloca como una de las mejores compras que se pueden hacer

La nueva KTM es, para muchos, la más divertida de la marca

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A la hora de hacer comparaciones con motos de un estilo similar, es complicado que la KTM 390 Adventure no salga ganando con prácticamente todos los modelos. Porque es una moto espectacular en todos los aspectos, y esto la coloca como una de las mejores compras que se pueden hacer. Por ejemplo, a nosotros nos parece claramente mejor que la BMW G 310 GS, gracias a que es mucho más moderna y barata, y exactamente igual de versátil y polivalente.

Tiene la base de la 390 Enduro R, lo que ya te avisa que tiene un estilo ideal para tus rutas off-road, y también por el asfalto. Y en la última actualización, se le aplicaron algunas mejoras como el diseño de la carrocería, el faro delantero, un escape más compacto, una mayor potencia y cilindrada, una pantalla regulable o una instrumentación con conectividad. El resultado no pudo ser más positivo, y así se puede comprobar con echarle un simple vistazo.

El motor es explosivo y divertido, pues garantiza adrenalina asegurada y diversión constante a la hora de manejar la moto. Es un mono cilíndrico de casi 400 centímetros cúbicos de cilindrada, que supera los 44 CV de potencia, y que dispone de control de tracción en curva y cambio rápido. El consumo es realmente moderado, pues de apenas 3,4 litros por cada 100 kilómetros, lo que implica que la autonomía es sensacional, ya que tiene un depósito de 14,5 litros.

La KTM 390 Adventure R está disponible por 6.999 euros

El precio es otro de los principales puntos fuertes de esta KTM 390 Adventure, al poder conseguirse por apenas 6.999 euros, lo que nos parece una cantidad irrisoria y que merece mucho la pena pagar. Por todo esto, creemos que es una de las mejores motos que se pueden conseguir en la actualidad.