Más barata que la BMW F 450 GS, y también, más completa que la KTM 390 Adventure X

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 03:09h.

Destaca por sus ciertas aspiraciones off-road, con una gran relación calidad-precio

BMW tiene la trail más fácil de conducir

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Si deseas conseguir una moto aventurera, bonita y de media cilindrada, entonces tenemos una alternativa que estamos convencidos de que te va a encantar. Porque es más barata que la BMW F 450 GS, y también más completa, a nivel de equipamiento de serie, que la KTM 390 Adventure X. Y, además, llega desde España, pues es la última propuesta de Rieju, por lo que también es una buena manera de apoyar el talento local, sin tener que irse a otro país.

Te garantizamos que esta Rieju Xplora 557 X es una maravilla, pues destaca por sus ciertas aspiraciones off-road, con una gran relación calidad-precio, y un equipamiento muy completo. Su imagen aventurera no está reñida con la accesibilidad, y tiene una ergonomía realmente cómoda. Su carenado delantero y el amplio depósito de 20 litros hace que parezca una moto de Dakar, y todos los componentes que equipa son de primera calidad.

En el equipamiento, se puede destacar una instrumentación digital de 7”, gracias a la pantalla TFT, con conectividad mirror link, toma USB, piñas retroiluminadas, manetas regulables, protector del radiador y mucho más. Aunque lo más importante es el motor, que es un bicilíndrico de 554 centímetros cúbicos de cilindrada, con 47 CV de potencia, y un par motor de 51 Nm a tan solo 4-500 revoluciones por minuto. Y cuenta con embrague anti-rebote.

El precio de esta Rieju Xplora 557 X es de 5.899 euros

Lo mejor de esta Rieju Xplora 557 X es que tiene un precio irrisorio que se puede pagar sin muchas complicaciones, así que basta con poner encima de la mesa un total de 5.899 euros para que pueda estar en el garaje de tu casa, una oportunidad que no se puede dejar escapar. No lo pienses mucho, y hazte con ella antes de que sea demasiado tarde.