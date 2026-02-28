KTM 890 Adventure es, para muchos, más bonita que la BMW 900 GS

Coches y Motos 28 FEB 2026 - 02:38h.

Es una moto fantástica para viajar e irse de ruta

KTM detecta vibraciones en el motor

En JTM han creado una moto que mucha gente se atreve a describir como la más bonita de la marca, y que incluso es superior a modelos como la BMW 900 GS. Nos parece increíble en todos los sentidos, y tiene una inigualable capacidad para superar todo tipo de situaciones, desde autopistas hasta pistas de tierra suelta, pasando por caminos de cabras. Es una moto fantástica para viajar e irse de ruta, y está pensada para que no te falte de nada en los viajes largos.

Gracias a sus sistemas de asistencia al pilotaje, la experiencia del piloto es más placentera que nunca, proporcionando un mayor control en diferentes escenarios de conducción. El ABS, el control de tracción de la motocicleta MTC y los modos de pilotaje te permiten sacar el máximo rendimiento a la máquina cuando te lanzas a fondo por superficies hostiles, y gracias al sistema MTC de última generación, se ha mejorado la tracción en carretera, regulando y controlando el posible deslizamiento de la rueda trasera, y evitando el levantamiento de la rueda delantera.

Dispone de ABS en curvas, gracias al sensor 6D, la ergonomía es increíblemente cómoda, y no le falta de nada. La pantalla es TFT de 5”, que te mantiene informado en todo momento, y permite conexión Bluetooth. En cuanto al motor que equipa, tiene una cilindrada de 889 centímetros cúbicos, asociado a una caja de cambios de seis velocidades, con un par motor de 100 Nm, y una potencia nada desdeñable de 105 PS, que hace que sea una bestia.

La KTM 890 Adventure puede ser tuya por 15.299 euros

Ahora puedes adquirir esta KTM 890 Adventure por una cifra que es ridícula completamente, ya que no vas a tener que pagar más que un total de 15.299 euros, lo que no deja de ser un chollo.