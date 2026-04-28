La nueva Yamaha es la moto más bonita en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 15:49h.

Se trata de la Yamaha MT 09

La alternativa, para muchos mejor, a la Yamaha Ténéré

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En Yamaha tienen una moto que se merece todo el reconocimiento del mundo, gracias a lo bonita que es, y a las prestaciones que ofrece. Tampoco se queda corta en cuanto a equipamiento, ni mucho menos en diseño, y esto la convierte en, para mucha gente, la más bonita de la historia de la marca. Supera incluso a modelos que son mucho más caros y costosos, por lo que nosotros tenemos claro que es una compra muy segura de hacer, y que merece mucho la pena.

Y es que la Yamaha MT 09 es una montura excitante, en parte, gracias a su motor tricilíndrico en línea con configuración cross plane, con una avanzada electrónica y una imagen más afilada que nunca. Tras la última actualización que recibió, se mejoraron una larga lista de cosas, entre las que se incluyen la homologación Euro 5+, un sonido más deportivo, varios modos de conducción personalizables, control electrónico del par motor, quickshifter bidireccional de tercera generación, activación automática de las luces de emergencia, una ergonomía revisada o un depósito de combustible más angulado.

Si hablamos de cifras, esta moto es capaz de entregar una potencia de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 93 Nm a 7.000 rpm, unos números realmente llamativos teniendo en cuenta que su cilindrada es de 889 centímetros cúbicos. Y a nivel de equipamiento, ofrece una pantalla TFT de 5” con conectividad Bluetooth. Aparte, existe la posibilidad de limitarla para los usuarios que tan solo tengan el carné A2.

El precio, el punto fuerte de la Yamaha MT 09

Por todo lo comentado, resulta evidente que no es necesario tener dudas a la hora de adquirir la Yamaha MT 09, y mucho menos, después de ver su irrisorio precio, que es de 9.999 euros.